“Rischia 60 anni di carcere”, catastrofe a Monaco: Charlene non trova pace | Che dramma

Tornata a Monaco dopo un isolamento forzato in Svizzera, sembra non esserci pace per Charlene. Vediamo perché.

Nella clinica privata a cinque stelle in Svizzera, Charlene ha dovuto riabilitarsi qualcuno dice dalla depressione altri da un intervento chirurgico mal riuscito.

Charlene nel mirino di alcune accuse

Dopo aver fatto il suo ritorno a Monaco dopo un periodo in una clinica svizzera, non sembra esserci pace per Charlene Wittstock.

La principessa Charlene si sarebbe sempre mostrata insofferente circa le regole da rispettare a Palazzo. Avrebbe mal tollerato anche la presenza costante delle cognate a palazzo Carolina e Stephanie. Per alcuni tabloid, dunque, la depressione c’entrerebbe poco, Piuttosto, lei ed il principe non si sarebbero mai amati. Alberto, nel 2011, avrebbe accettato il matrimonio soltanto per ragioni di Stato.

Un altro scandalo, però, sta aleggiando da qualche settimana sul palazzo di Monaco. Ad essere coinvolto, un ecclesiastico molto vicino alla famiglia reale e, in particolare, proprio a Charlene. Talmente vicino, da aver assistito al suo parto.

Lo scandalo

Lo scandalo che ha coinvolto i reali di Monaco è stato evidenziato dalla rivista tedesca Bunte. Nel magazine si legge che l’episodio sarebbe avvenuto a fine marzo. Ad esservi coinvolti 15 persone tra funzionari monegaschi, pubblici ministeri, poliziotti ed informatici ma anche giudici.

A subire una perquisizione è stata la parrocchia degli Oblati di Saint-François de Sales a Monaco. Sacerdoti e Vescovi sono stati interrogati. Oltre ad aver fatto ingresso nell’arcidiocesi, le indagini hanno coinvolto anche il palazzo del principe. Ad essere sotto accusa la più intima confidente di William McCandless ovvero proprio Charlene di Monaco.

Le accuse costerebbero a McCandless circa 60 anni di carcere negli Usa per pedopornografia. Le migliaia di foto di cui sarebbe in possesso, sarebbero state scaricate a Monaco. Poi, le avrebbe portate con se negli Usa.

Colui che sarebbe stato il più stretto confidente della principessa per anni, sarebbe dunque accusato di essere in possesso di foto in cui i bambini sono vilipesi e torturati. McCandless, inoltre, occuperebbe anche posti importanti a Monaco tanto da aver un ufficio nel palazzo.

La principessa sarebbe accusata di essere stata troppo accomodante con McCandless e non aver visto ciò che stava accadendo sotto i suoi occhi. Intanto, gli inquirenti non hanno potuto interrogarla a causa del suo status di salute.