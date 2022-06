Vi ricordate di Alessia Ventura? Ha esordito al fianco di Ilary Blasi a Passaparola per poi diventare una delle showgirl e conduttrici televisive più amate di sempre. Da tempo è sparita dai riflettori, ma sapete che fine ha fatto? Scopriamolo.

Alessia Ventura, amatissimo volto del piccolo schermo che è sempre stata al centro dell’attenzione per via della sua discussa vita privata. Da tempo non la vediamo più nel piccolo schermo, sapete che fine ha fatto? La sua vita è completamente cambiata mai, non ci crederete mai: scopriamo di più.

Chi è Alessia Ventura? Carriera e vita privata

Classe 1980, nata il 10 aprile a Moncalieri in provincia di Torino ed è una conduttrice televisiva, modella, showgirl, ballerina e attrice. Non tutti sanno che è la cugina del famoso Luca Argentero, ed è stata proprio lei a renderlo famoso, infatti, Alessia ha avuto l’idea di iscriverlo al noto reality show di Canale 5, Grande Fratello.

A 19 anni ha esordito in televisione come valletta del programma TV Ok il prezzo è giusto e nel 2001 diventa una letterina di Passaparola, insieme a Silvia Toffanin e Ilary Blasi. La sua è una carriera costellata di grandi successi, ha lavorato per le fiction più conosciute come CentoVetrine e Carabinieri 7 ed è stata al timone di On the road, I raccomandati, Controcampo e Mezzogiorno in famiglia.

Alessia, è divenuta famosa per essere stata moltissimo tempo al centro dei gossip a causa della sua discussa storia d’amore con l’ex calciatore del Milan, Filippo Inzaghi. Ormai è da tantissimi anni che non la vediamo nel piccolo schermo, che fine ha fatto la bellissima Ventura? Non ci crederete mai, scopriamolo insieme.

Che fine ha fatto Alessia Ventura? Incredibile

Alessia Ventura oggi ha 42 anni e come abbiamo detto ha alle spalle una carriera piena di soddisfazioni. Purtroppo, è da diverso tempo che non la vediamo più in televisione, sapete che fine ha fatto? La bellissima attrice ha una nuova vita.

Malgrado sia completamente sparita dalle scene, di recente è stata al timone delle ultime della rivista di motori “Drive up” su Italia 1 insieme a DJ Ringo. Invece, per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è legata all’ex portiere della Serie C, Gabriele Schembari. Dal loro amore è nato anche il loro primo figlio.

Purtroppo, non abbiamo molte informazioni su Alessia Ventura, ma l’attrice è molto attiva sui social, in particolare su Instgaram, infatti, è seguita da oltre 300 mila follower.