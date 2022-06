By

Nelle scorse ore, la famiglia Rodriguez ha vissuto degli attimi di preoccupazione a causa di un triste episodio che ha sconvolto tutti. Un grave problema di salute ha colpito l’amore più grande di Belen: scopriamo cosa è accaduto.

Nelle scorse ore, un uomo che conosciamo tutti molto bene che è legatissimo a Belen Rodriguez è stato colpito da un grave problema di salute. Purtroppo, è finito in ospedale ed stato costretto a sottoporsi ad un’operazione. Davvero un brutto colpo per la famiglia della showgirl argentina: scopriamo cosa è accaduto.

Belen Rodriguez, lui finisce in ospedale | Il grave problema di salute

Recentemente, Belen Rodriguez è tornata al centro dell’attenzione a causa del ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino. Ma nelle scorse ore, la famiglia Rodriguez è stata colpita da una terribile vicenda. Cosa è successo? scopriamolo.

Come ben saprete, l’uomo più importante della vita di Belen è proprio suo papà Gustavo. Attualmente, il papà della showgirl argentina si trova in ospedale, perché si è sottoposto ad un intervento chirurgico molto importante.

E’ stato operato per un problema all’intestino, per la precisione al colon. Dopo la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, Gustavo è stato il protagonista di questo spiacevole episodio.

Fortunatamente, al suo fianco c’è sempre stata la sua famiglia, infatti, a parlare dell’operazione è stata sua moglie, Veronica Cozzani, che ha mostrato sui social suo marito con il camice bianco d’ospedale. Ma come sta ora Gustavo? Scopriamo le sue condizioni.

Come sta Gustavo Rodriguez? La scatto in ospedale | FOTO

Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, ha fatto sapere ai loro fan come sta ora Gustavo attraverso un post su Instagram, dove ha scritto: “Guarisci presto“. L’uomo sta bene e dallo scatto li vediamo più affiatati che mai, soprattutto in questo momento così difficile per lui.

Purtroppo, non abbiamo altre informazioni sull’operazione del papà Rodriguez, ma sembra che tutto sia andato per il verso giusto. Migliaia di fan hanno lasciato dei messaggi dolcissimi per lui, infatti, Veronica li ha ringraziati tranquillizzandoli con tre parole:

“Ora sta meglio”.

Cecilia Rodriguez, nelle storie di Instagram, ha condiviso lo scatto della madre e ha scritto: “Li amo con tutto il mio cuore, sono la mia forza”. Invece, Belen ha lasciato un mi piace sotto il post di Veronica. Sicuramente, per Gustavo non c’è miglior cura dell’affetto della sua bellissima famiglia.