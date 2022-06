Colesterolo alto, con questo piatto diminuisce immediatamente: è anche squisito

Preparate questo piatto se volete abbassare il colesterolo alto. Nessuno conosceva questo rimedio incredibile, eccolo qui.

Il colesterolo alto è un problema comune di tutti gli italiani, specialmente se uomini. In generale tutti, però, desiderano mantenere basso questo valore per mantenere integra la propria salute.

Di seguito, vi forniamo una ricetta esclusiva, che nessuno conosceva, e che vi permetterà di mantenere basso il valore del colesterolo. Che aspettate? Non vi resta che proseguire nella lettura per conoscerla e per riprodurla in poche e semplici mosse.

Il piatto da preparare per abbassare il colesterolo, gli ingredienti

Non tutti lo sanno, ma esiste un piatto, semplicissime da preparare, che potrebbe cambiare la vita di chi soffre di colesterolo alto.

Stiamo parlando di un piatto a base di polipo, di ceci e di pinoli. Questi tre alimenti salutari, infatti, ci permetterebbero di abbassare questo valore e di migliorare esponenzialmente la nostra salute.

Ecco quali sono gli ingredienti necessari per la preparazione del piatto:

100 grammi di ceci

q.b. di pinoli

200 g di polipo

q.b. di lattuga

q.b. di sale

q.b. di pepe

q.b. di limone

q.b. di olio extra vergine d’oliva

I ceci sono assolutamente consigliati a chi soffre di problemi legati al colesterolo, perché ricchi di fibre, di vitamine del gruppo B e di omega 3. Questo alimento, in particolare, riuscirebbe a diminuire sia il colesterolo che i trigliceridi.

Un altro alimento ideale per la salute del cuore è il polpo, che possiede tantissime vitamine, in particolare quelle A e B12. Inoltre, è ricco di sali minerali ed è quasi privo di grassi.

Il procedimento da seguire per realizzare il piatto

Per prima cosa, procuratevi una pentola e riempitela d’acqua. Portate il tutto a ebollizione, dopo di che aggiungete il polpo.

Mentre il polpo si cuoce, lavate i ceci sotto l’acqua corrente e uniteli alla lattuga e a qualsiasi altro tipo di insalata sia di vostro gradimento.

Una volta che il polpo sarà pronto, tagliatelo a pezzi e unitelo all’insalata assieme ai pinoli. Quindi condite il tutto con il sale, il pepe e tutti gli altri aromi che più vi piacciono.

Per ultimi, l’olio extra vergine d’oliva e il limone, due ingredienti sani che non faranno altro che migliorare il vostro piatto.

Non vi resta che servire il vostro piatto per mantenere tutti i vostri amici e familiari in salute! Una volta preparato, fateci sapere cosa ne pensate di questo deliziosissimo piatto.