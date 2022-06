Basta col solito tiramisù, questa volta fallo alle albicocche: verrai acclamata da tutti

Nessuno potrà resistere al vostro tiramisù alle albicocche! Fresco e goloso è l’ideale per queste calde giornate estive, i bambini l’adoreranno!

Una variante estiva e fresca del classico tiramisù, dove gli ingredienti principe sono il caffè e la cioccolata, in questo caso le regine del tiramisù sono le albicocche.

Tiramisù alle albicocche

Il tiramisù rappresenta una delle colonne portanti della cucina italiana, uno dei dessert al cucchiaio più amati in tutto il mondo. La nascita del tiramisù è quanto mai incerta per cui numerose città sostengono la sua paternità.

Tuttavia il termine tiramisù è entrato a far parte del vocabolario italiano nel 1980 e da allora il successo, di questo tra i più golosi dolci, non si è mai fermato.

Al punto che della classica ricetta, in cui la bagna è il caffè, sono nate innumerevoli versioni, anche leggermente alcoliche per un palato di adulti.

Quella che segue è invece perfetta da dare ai nostri figli, semplice e fresca, ma che sarà sicuramente apprezzata da tutti, e che al posto del caffè, vede una bagna fatta di succo di albicocche.

Vediamo allora di cosa dobbiamo dotarci per preparare questo dolce assolutamente squisito, e i pochi semplici passi da fare per realizzarlo.

Ingredienti per il tiramisù alle albicocche

savoiardi q.b.

succo di albicocche q.b

acqua q.b.

500 grammi di mascarpone

5 cucchiai di zucchero a velo

300 ml di panna da montare

Preparazione

Iniziamo la preparazione del nostro tiramisù alle albicocche versando i una capiente ciotola del succo di albicocche che allungheremo con un po’ di acqua.

Preferite del succo di albicocche biologico, con una buona percentuale di frutta, la riuscita di un dolce dipende molto dalla qualità degli ingredienti che utilizziamo.

Tagliate con un coltello dalla lama seghettata un lato i savoiardi, facendo attenzione a non romperli, servirà a farli stare in piede più comodamente.

Quindi iniziate a bagnare i biscotti savoiardi che posizionerete per primi, non in orizzontale, ma bensì in verticale lungo uno stampo apribile, fino a ricoprire l’intero cerchio.

Dopo si dovrà ricoprire completamente il fondo dello stampo. Una volta terminato va messo lo stampo in frigo in modo da fare solidificare i biscotti bagnati di succo di albicocche.

Nel frattempo in una ciotola montiamo la panna, e una volta che ha raggiunto la consistenza desiderata, la uniamo ad una ciotola con il mascarpone e lo zucchero a velo.

Amalgamiamo delicatamente gli ingredienti con una spatola morbida quindi, tiriamo fuori dal frigorifero lo stampo e versiamo al suo interno il tutto.

Ora passiamo a livellare con un cucchiaio la superficie del tiramisù e aggiungiamo dell’altro succo di albicocche. Infine con uno stecco creiamo dei vortici, così da dare un maggiore effetto visivo al dolce e lasciamo lo stampo nel frigorifero per una notte. E bon appétit!