Terremoto a Monaco, fa le valigie e scappa dal palazzo reale: Alberto devastato

Terremoto nella famiglia Grimaldi: Charlene fa le valigie e scappa via dal palazzo reale. Alberto II è devastato, questa volta la situazione è davvero grave. Ecco che cosa sta succedendo nel Principato di Monaco. I dettagli.

Nuovo dramma per una delle famiglie reali più chiacchierate e discusse del momento. Charlene di Monaco lascia il palazzo reale, Alberto è devastato. Questa volta la principessa pare abbia intenzione di non tornare più a casa. Scopriamo che cosa sta accadendo nella famiglia Grimaldi.

Terremoto a Monaco, Charlene fa le valigie

Non sono finiti i drammi per la famiglia Grimaldi: Charlene e Alberto di Monaco sembrano essere davvero in crisi. Una fonte vicina alla famiglia reale fa sapere che la principessa potrebbe presto decidere di dire addio per sempre al consorte e lasciare definitivamente la famiglia Grimaldi.

Eppure, proprio recentemente, la coppia dei sovrani monegaschi è apparsa al Gran Premio di Montecarlo insieme. In pubblico si sono mostrati felici e sereni, addirittura mano nella mano. Ma c’è chi giura che realtà si tratterebbe solo di una facciata, di scatti a favore di giornalisti per via di un contratto segreto stipulato tra i due coniugi.

Arriva ora un’indiscrezione che sconvolge tutti. La principessa monegasca avrebbe preso la sua decisione: lasciare questa volta definitivamente e per sempre, la famiglia Grimaldi.

Alberto devastato, la decisione di Charlene è sconvolgente

Sembra che non ci sia più nulla da fare per trattenere a Monaco la principessa Charlene. La Wittstock è decisa a lasciare il palazzo reale. A lanciare un’indiscrezione senza precedenti è il settimanale tedesco Die Neue Frau, che parla di una fuga della sovrana in un luogo molto lontano da Monaco: a quanto pare la principessa starebbe pensando di fare le valigie e rifugiarsi in America.

Non è la prima volta che la moglie di Alberto II lascia il Principato per trasferirsi, temporaneamente, oltreoceano. Più volte, anche in passato, è stata ospite di amici facoltosi e importanti a New York.

E, proprio lì, si dice che abbia rapporti stretti con star internazionali e personaggi di spicco come Melania Trump e Tom Cruise. Insomma, Monaco non la fa stare bene e proprio ora che sta cominciando a riprendere in mano la sua vita, vorrebbe essere protagonista di un inizio più sereno e tranquillo, cosa questa che non può, a quanto pare, essere possibile a Monaco.

Se la notizia dovesse essere confermata, il cuore dei sudditi ma anche di Alberto si spezzerebbe in mille pezzi, se ne andrebbe via uno dei pilastri fondamentali del Principato. I sudditi si augurano che Charlene possa trovare l’armonia di un tempo a palazzo reale.