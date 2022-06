Maxima d’Olanda, salta fuori il triangolo amoroso: è impazzita per l’altro reale

Maxima d’Olanda, scoppia la polemica nei Paesi Bassi, viene fuori il triangolo amoroso che sta facendo impazzire tutti. Ecco per chi ha perso la testa la regina. Proprio lei impazzita per l’altro reale. I dettagli.

Scandalo senza precedenti alla corte dei Paesi Bassi: salta fuori il triangolo amoroso tenuto nascosto fino ad ora. Ecco chi è il reale per cui la regina ha perso la testa. Che scalpore!

Maxima d’Olanda sconvolge la corte olandese

Maxima d’Olanda è la regina consorte dei Paesi Bassi, moglie del Re Guglielmo Alessandro. I due si sono conosciuti nel 1999. Nel 2001, dopo il fidanzamento ufficiale e dopo la conquista della cittadinanza olandese essendo lei argentina, Maxima convola a nozze con il principe olandese.

La coppia ha 3 figlie: Amalia, Alexia e Ariane. Raramente i sovrani olandesi sono stati al centro di polemiche e scandali ma questa volta, la regina Maxima sconvolge i sudditi perché proprio lei è protagonista di uno scoop senza precedenti.

Salta fuori un triangolo amoroso di cui nessuno sapeva nulla: un altro reale ha conquistato il suo cuore. Lui è famosissimo. Ecco chi è il nobile che ha rischiato di far saltare il matrimonio reale.

Chi è l’altro reale che ha conquistato il cuore della regina

Maxima d’Olanda e il Re Guglielmo Alessandro sono sposati dal 2002. Sono sempre parsi una coppia felice ed equilibrata, almeno fino ad ora: spunta fuori a sorpresa, un triangolo amoroso che sconvolge i sudditi. Un altro reale ha conquistato stato il cuore della sovrana. Stiamo parlando di Federico di Danimarca. A lanciare lo scoop, il settimanale Spaß für mich.

Ma procediamo con ordine. Maxima e Guglielmo Alessandro d’Olanda si conoscono nel 1999 durante un party organizzato a Siviglia per la fiera di primavera. Proprio in questa cornice festosa, i due futuri coniugi si scambieranno il primo bacio.

Maxima, racconterà poi in un’intervista postuma al matrimonio, non era al corrente che l’uomo con cui si stava frequentando fosse l’erede al trono d’Olanda. Alla stessa festa partecipò però anche un altro nobile, Federico di Danimarca.

Durante questo evento, il futuro Re di Danimarca invitò Maxima a ballare, il suo cuore sembrava battere solo per lei, il suo splendido sorriso l’aveva conquistato. Federico inizia una corte serrata nei confronti di Maxima ma la bella argentina, sebbene provasse attrazione per lui, si renderà ben presto conto di una cosa: il suo cervello e il suo cuore appartenevano già a Guglielmo Alessandro.

Proprio per lui, la futura regina dei Paesi Bassi prende una decisione importante. Lei che lavorava in una banca di New York, chiede il trasferimento in Europa. La relazione tra Maxima e Guglielmo diventa sempre più intensa fino a quando lui decide di presentarla alla famiglia reale.

Da lì la storia è nota. Maxima ottiene la cittadinanza olandese nel 2001 e nel 2002 i due convolano a nozze. Che fine ha fatto il contendente in amore, Federico di Danimarca? Anche lui ha trovato la sua strada.

Qualche tempo dopo la conoscenza con Maxima, ha incontratola sua attuale moglie, Mary Donaldson una australiana, ex consulente di marketing che è diventata poi mamma dei suoi quattro figli.