“Si sono già lasciati”, la scelta più breve della storia a UeD: proprio tra loro è finita

UeD è già tutto finito, proprio loro si sono già lasciati: la scelta più breve della storia di Uomini e Donne. Ecco chi sono i protagonisti di un amore che pare essere già al capolinea.

È già finita la storia d’amore tra due dei protagonisti più chiacchierati e discussi del trono di UeD? Pare che proprio loro si siano già lasciati: non si era mai verificata una cosa del genere, è la scelta più breve della storia del dating show di Canale 5.

Caos a Uomini e Donne

Nuovi colpi di scena nella trasmissione di Maria De Filippi. Come sempre, la moglie di Maurizio Costanzo ha riservato delle sorprese inaspettate per i suoi tantissimi seguitori. Avete visto che cosa è successo? Da ore non si parla che di due amatissimi protagonisti del noto salotto dell’amore.

Pare che proprio loro si sarebbero già lasciati: la scelta della coppia in questione si potrebbe sicuramente classificare come la più breve della storia di UeD. Uno sfogo social e delle dichiarazioni velate fanno preoccupare i fan: è davvero finito già l’amore? Scopriamo nei dettagli che cosa è accaduto e chi sono i protagonisti di questo episodio curioso.

Amore al capolinea per i due protagonisti di UeD?

Da ore non si parla che di loro, di due amatissimi protagonisti del trono classico di Uomini e Donne: Luca e Soraia. Da ieri i social sono impazziti: si mormora che l’amore tra i due sia già finito.

Nella puntata del 31 maggio, i telespettatori hanno assistito proprio alla scelta di Luca Salatino. Dopo una serie di polemiche nate nei giorni precedenti per via della decisione di Maria e della produzione di spezzare in due giorni la scelta dell’ormai ex tronista, ieri il pubblico ha assistito all’uscita dallo studio insieme di Luca e Soraia.

Tuttavia qualcosa non quadra. Sul web è iniziata a girare voce che la storia tra i due giovani sia già al capolinea. A pubblicare un’indiscrezione ancora una volta la gosippara e influencer Deianira Marzano la quale riporta il commento di un seguitore che è convinto che tra Luca e Soraia la storia sia già finita.

È già finita tra Luca e Soraia? 😱😱😱 pic.twitter.com/nFYsmgQaSq — Marietta (@Mariettamitica) May 31, 2022

Ad alimentare i dubbi, un video pubblicato dalla ex corteggiatrice sul suo profilo Instagram nel quale affida alle parole di una donna delle confessioni amare. Questo uno stralcio delle parole del filmato che ha fatto sorgere tante domande:

“…Se un fiore non sboccia, dai la colpa al fiore o all’ambiente che lo circonda, Giusto? Quindi, se questa pianta non fiorisce… dai la colpa alla pianta, controlli la pianta o controlli il terreno?… Ma se non stiamo crescendo, se non stiamo germogliando o sbocciando nel modo giusto, qual è il tuo ambiente?”.

Queste parole avrebbero fatto sorgere il dubbio nei fan della trasmissione. Luca e Soraia si sono veramente già detti addio? Vogliamo rassicurare i fan della coppia: i ragazzi stanno ancora insieme e sono felici più che mai.

Solo qualche ora fa si sono mostrati sui rispettivi profili social a cena, in macchina e a scambiarsi baci affettuosi. Loro in prima persona hanno smentito le voci di una crisi. Allarme rientrato, la loro storia d’amore procede a gonfie vele.