Geranio, con il metodo del rametto lo moltiplichi all’infinito senza tirare fuori 1 centesimo

Il geranio è una pianta dagli enormi benefici e bellissima. In tantissimi ne vorremmo il giardino pieno.

Proprio per questo oggi vi sveliamo un metodo incredibile che vi aiuterà a moltiplicare questa pianta all’infinito.

Tutti i benefici di questa pianta

Una delle piante che da anni vive nelle nostre case è il geranio. Ma oltre ad essere decorativa, questa pianta ha molti usi in cosmesi e bellezza. Li conosci? Vi invitiamo a scoprirli in questo articolo.

Ha proprietà antimicrobiche che lo rendono efficace contro l’acne.

che lo rendono efficace contro l’acne. È decongestionante ed emolliente. Per questo motivo viene utilizzato su pelli scottate dal sole o che soffrono di irritazioni o scottature di ogni tipo.

È un potente rimedio contro smagliature ed eczemi.

Essendo un potente agente curativo, viene utilizzato per curare ferite, emorroidi, ecc. I massaggi vengono praticati con il suo olio per alleviare gli odori muscolari e i problemi circolatori.

Combatte la ritenzione di liquidi grazie ai massaggi su gambe e caviglie con essenza di geranio. In aromaterapia è usato per ridurre lo stress, l’ansia e i nervi.

È usato per meditare e indurre il rilassamento. Migliora la micosi delle unghie.

Viene usato anche all’interno dei cosmetici come deodorante per le sue proprietà antibatteriche che aiutano ad eliminare l’odore corporeo;

detergente naturale, che può essere utilizzato direttamente sulla pelle; per ogni trattamento anti-età, in quanto blocca le rughe, leviga la pelle, dona un aspetto più giovane e combatte i segni del tempo. Infine, nutre in profondità la pelle: per questo motivo, l’olio può essere usato come tonico naturale.

Ecco che di seguito vi sveliamo come moltiplicare all’infinito questa pianta!

Come moltiplicare il geranio all’infinito

Non tutti lo sanno, ma il geranio è la pianta ideale per essere moltiplicata all’infinito con il metodo rametto.

La prima cosa che dovrete fare è tagliare un ramo della pianta da quella originaria. Dovete scegliere un ramo senza fiori, che sia giovane e morbido, dal colore verde e lungo circa 8-10 cm.

Dovrete reciderlo sotto un nodo, cioè dove potrebbe svilupparsi un nuovo rametto oppure una fogliolina. Prima di applicare il taglio, sterilizzate le cesoie.

A quel punto, aspettate alcuni giorni che cicatrizzi: per velocizzare il processo potete versare sul ramo della cannella in polvere.

Quindi potrete finalmente procedere con l’interramento della pianta nel vasetto.

E voi conoscevate questa soluzione? Fatecelo sapere!