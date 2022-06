Vasi in terracotta, con questo ingrediente torneranno come nuovi: pazzesco

By

I vasi in terracotta pieni di aloni bianchi e macchie scure sono davvero brutti da vedere. Stiamo parlando dei vasi realizzati in argilla, un materiale poroso che tende ad assorbire l’umidità dal terreno.

Col passare del tempo, si formano puntualmente aloni e macchie ma non gettarli perché puoi farli tornare come nuovi grazie a metodi naturali, rimedi casalinghi economici.

Far tornare i tuoi vasi in terracotta alla loro iniziale bellezza si può. Ti spieghiamo come fare.

Vasi in terracotta: ecco gli ingredienti per farli tornare nuovi

Aceto bianco

L’aceto bianco funziona da anticalcare per le macchie (per le più ostinate è preferibile usare l’aceto bianco puro).

Bisogna immergere il vaso in un litro di acqua con l’aggiunta di 250 ml di aceto bianco.

Per eliminare del tutto aloni e incrostazioni bianche, occorre lasciare in ammollo il vaso per almeno mezz’ora.

Pasta di bicarbonato

Se, dopo aver lasciato il vaso in ammollo nella soluzione di acqua e aceto le macchie sono ancora visibili utilizza pasta di bicarbonato che si ottiene versando in una ciotola bicarbonato di sodio ed aggiungendo acqua sufficiente per creare un composto denso.

Strofina la pasta sull’alone usando una spugnetta, poi risciacqua.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia ha un effetto pulente e sgrassante.

Non dovrai fare altro che aggiungere un po’ di sapone in una bacinella d’acqua, immergere una spazzola o spugna e strofinare sull’alone bianco.

In caso di macchia ostinata, lascia il vaso in ammollo per qualche ora, dopodiché strofina con la spugna e risciacqua.

Succo di limone

Il limone ha proprietà disincrostanti.

In un secchio di acqua fredda aggiungi il succo di un limone. Passa una spazzola a setole dura imbevuta di questa soluzione sull’alone bianco sfregando energicamente ed il gioco è fatto.

Vasi in terracotta: soluzione per le macchie scure

Aloni bianchi e macchie scure sono dovuti a cause diverse: i primi dipendono dall’accumulo di calcio, sali e certe sostanze contenute nell’acqua mentre le seconde altro non sono che incrostazioni di terriccio accumulato, sporco e indurito.

Per le macchie scure, bisogna innanzitutto rimuovere a mano i residui di terra e sporcizia strofinando con una spazzola a setole rigide. In seguito, dovrai mettere il vaso in ammollo usando a scelta i rimedi descritti per gli aloni bianchi. Sarebbe da preferire il rimedio dell’aceto.