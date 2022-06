Sicuramente molti di voi si ricorderanno dell’ex giornalista del TG5, Tiziana Rosati. Ormai è da tantissimo tempo che non la vediamo più nel piccolo schermo. Ma sapete che fine ha fatto? Non ci crederete mai, è finita in manette.

Tiziana Rosati Tg 5 – Lettoquotidiano.itTiziana Rosati, una delle giornaliste più note e discusse di sempre. Nel 1998 fece scalpore per aver presentato in diretta il Tg5 con i capelli blu elettrici. Dopo quel momento di lei non si hanno più notizie. Sapete che fine ha fatto? Non ci crederete mai, ma è finita in manette: scopriamo cosa è accaduto.

Chi è Tiziana Rosati: tutto sull’ex giornalista di TG5

I più giovani sicuramente non si ricorderanno di lei, ma è probabile che la conosceranno per un episodio che lasciò l’intera Italia a bocca aperta. Si tratta di uno storico siparietto che vide come protagonisti lei ed Enrico Mentana.

Stiamo parlando di quando nel 1998, Tiziana Rosato presentò un servizio sulla borsa con un’acconciatura fuori dal normale, ovvero con dei capelli cortissimi e di colore blu elettrico. Tra lei e il direttore del TG5, ci fu una discussione molto accesa, l’uomo disse:

“Guardatela adesso perché così non la vedrete mai più, altrimenti dovrete chiamare un antennista o un buon oculista”.

Non sappiamo se la Rosato abbia lasciato il TG5 a causa del battibecco con Mentana, ma dopo questo episodio è completamente sparita. E’ passato qualche anno ed è andata in pensione e si sono perse le tracce. Ma sapete che fine ha fatto? L’ex giornalista è stata protagonista di un’altra vicenda ancor più sconvolgente: scopriamo di più.

Tiziana Rosati è stata arrestata: il motivo

All’epoca, Tiziana era una giornalista molto stimata e rispettata, soprattutto per le sue conoscenze in economia. Non sappiamo molti dettagli della sua carriera o della sua vita privata, ma recentemente è stata al centro di un caso di cronaca.

L’ex conduttrice è stata arrestata per aver incendiato l’automobile della vicina di casa di 73 anni, dopo diverse discussioni condominiali a causa di un aumento delle spese condominiali.

Ma come è stata scoperta? Ad incastrarla sono stati dei video registrati dalle telecamere di sicurezza e delle piccole bruciature sul braccio. Inoltre, le forze dell’ordine hanno anche trovato diverso materiale nel suo garage, come una tanica di cherosene, scatola di cubetti accendifuoco, farmaci e garze per ustioni. A quanto pare la donna è stata arrestata ed è finita ai domiciliari.