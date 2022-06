Meghan Markle, brutto sgarro alla cognata: nessuno si è mai permesso | Povera Kate

Meghan Markle fa uno sgarro alla cognata: nessuno si era mai permesso prima d’ora. Povera Kate! Umiliata in questa maniera. Ecco che cosa sta succedendo tra le due cognate reali.

Meghan e Kate di nuovo ai ferri corti. La duchessa del Sussex ha fatto un brutto sgambetto alla moglie del principe William. Avete visto che cosa ha combinato? Questa volta Kate non la perdonerà mai.

Meghan Markle e Kate Middleton: è guerra tra le cognate reali

Che Meghan Markle e Kate Middleton non siano ottime amiche è chiaro a tutti. Le due cognate reali non si sono mai potute sopportare veramente. Da quando l’ex attrice americana è entrata a far parte, seppur in modo particolare, della Royal Family, ha rubato prepotentemente la scena alla duchessa di Cambridge.

Ma Kate è la più amata del Regno Unito, la reale più apprezzata e benvoluta in tutto il mondo e nemmeno la popolana Markle potrà mai oscurare la sua luce. Eppure, i dissidi tra le due duchesse sono all’ordine del giorno.

Sebbene vivano a migliaia di chilometri di distanza e addirittura in due continenti diversi, l’astio tra di loro non conosce confini. Avete visto cos’ha combinato Meghan Markle? Ha fatto davvero uno sgarbo alla dolce Kate, nessuno prima di lei si era mai permesso di fare una cosa simile.

La duchessa del Sussex fa uno sgarbo clamoroso alla moglie di William

Scivolone senza precedenti per Meghan Markle. La moglie del duca del Sussex che tra qualche giorno dovrebbe atterrare nel Regno Unito per prendere parte al Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta, sta trascorrendo i suoi weekend americani tra una partita di Polo e un barbecue, con amici famosi.

In queste occasioni, non ha mancato di sfoggiare alcuni stili particolari. Dopo il completo composto da gonna bianca e camicetta a pois con cappello a tesa larga, esibito in occasione della partita di Polo durante la quale ha messo in imbarazzo il principe Harry, e che tanto ricordava Julia Roberts in Pretty Woman, la duchessa del Sussex è tornata a sorprendere tutti indossando un altro outfit firmato Emilia Wickstead, una delle stiliste preferite di Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge indossa spesso abiti di questa famosa stilista che si distingue da tutte le altre per i suoi capi semplici ma eleganti e soprattutto economici. L’ultimo abito indossato da Meghan costa solo €1170.

Il vestito è molto semplice, lungo fino alle caviglie, presenta colori chiari e uno stampato che raffigura delle barche a mare. L’abito non sta per nulla bene alla duchessa del Sussex tanto è vero che nessuna foto è stata fatta circolare di lei con questo outfit.

La duchessa, però, è stata ripresa da una delle sue più care amiche, Delfina Blaquier, durante un pranzo. La moglie di Harry si vede di spalle con questo abito che non risalta per nulla le sue forme.

Insomma, Meghan ha cercato di imitare Kate ma il risultato è stato pessimo. I sudditi si schierano dalla parte della duchessa di Cambridge: nessuna avrà mai il suo portamento e la sua eleganza.