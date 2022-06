“Ho avuto la maledizione di Montezuma”, Soleil Sorge allarma tutti: impensabile retroscena

Soleil Sorge allarma tutti rivelando una notizia davvero impensabile, confessa sui suoi profili social di aver avuto la Maledizione di Montezuma. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

La famosissima ex Vippona del Grande Fratello Vip, confessa sui suoi social una notizia davvero allarmante che pare abbia incuriosito tutti i fan che la seguono costantemente. Molto criticata e conosciuta per il trio composto dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip Alex Belli e la moglie Delia Duran, la giovane vippona è stata soggetta a grandi polemiche al riguardo. La famosa influencer Italo-Americana è diventata famosa, partecipando a vari programmi della televisione, come Uomini e Donne, condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Ha inoltre partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, negli ultimi mesi però il suo nome ha attirato l’attenzione per ben altro.

Come vi abbiamo già anticipato infatti la sua vicinanza all’ex vippone ha attirato molti giudizi negativi anche se, indubbiamente, le ha incrementato la visibilità. Da allora la sua vita professionale appunto ha ottenuto molte soddisfazioni dal momento che gli impegni sono aumentati incredibilmente. Questo però non ha fatto altro che incrementare la negatività dei giudizi. Chi ha seguito il programma sa per certo che lei è particolarmente legata alla sua spiritualità.

È infatti una ragazza che pratica molta meditazione. Nelle ultime ore la donna ha fatto preoccupare tutti i suoi fan proprio per via di una complicazione legata a questo mondo. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo alla ragazza.

Soleil Sorge colpita da una maledizione, ecco tutti i dettagli a riguardo: di che cosa si tratta

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore la ragazza ha fatto particolarmente insospettire e preoccupare i suoi fan per via di una foto da lei stessa pubblicata sulle sue Instagram Story. Quest’ultima ritrae proprio la ragazza in piedi, sulla quale come descrizione ha proprio scritto tali parole:

“Ho avuto la maledizione di Montezuma per due giorni ma ho vinto io perché la magia bianca vince sempre.”

Come potete ben vedere dall’immagine sopra inserita attualmente lei appare sorridente e apparentemente tranquilla. Ma di che cosa si tratta effettivamente quando si parla della maledizione di Montezuma? Ebbene, dovete sapere vi è proprio una leggenda legata ad essa, la quale ci riconduce al lontano 1519. Si narra che Montezuma, sovrano regnante dal 1502 al 1520 sul regno azteco lanciò una vera e propria maledizione verso le armate dei conquistadores europei. Questi ultimi, colpiti dalla maledizione, avvertivano quindi problemi gastrointestinali e dolori addominali seguiti da una forte febbre.