By

Barbara Palombelli, una delle conduttrici più amate della tv. La vediamo ogni giorno nello storico programma, Forum, con un look sempre super elegante ed impeccabile. Ma l’avete mai vista in costume? Ha un corpo da far girare la testa.

Barbara Palombelli, con la sua raffinatezza ed eleganza, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Da anni ormai la giornalista è al timone della storica trasmissione giuridica targata Mediaset: Lo sportello di Forum. La conduttrice continua ad appassionare milioni di italiani con la sua incredibile professionalità.

La vediamo spesso con degli abiti scuri che nascondono le sue forme, ma l’avete mai vista in bikini? Ha un corpo da favola, sembra un’altra persona, altro che Belen.

Barbara Palombelli come non l’avete mai vista

Barbara Palombelli, all’età di 68 anni è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Si mantiene in perfetta forma ed è anche grazie al suo lavoro che la tiene sempre in costante movimento, infatti, in passato durante un’intervista ha rivelato:

“Non ho più una vita, ma va benissimo così. L’idea di lavorare tanto, a un’età in cui di solito si fa un passo indietro, mi piace molto.”

La conduttrice romana non è amata solamente per il suo talento, ma anche per la sua incredibile bellezza. E’ una donna incredibile e a conquistare il suo cuore è stato proprio Francesco Rutelli.

I due si sono sposati nel 1982 e ancora oggi sono follemente innamorati. Dal loro amore è nato Giorgio, ma hanno anche altri tre figli che hanno adottato: Serena, Francisco e Monica.

L’estate sta arrivando e come ogni famiglia si concedono qualche giorno di mare. Tempo fa, i paparazzi hanno beccato Barbara Palombelli in bikini sulla spiaggia e non è affatto passato inosservato il suo corpo straordinario: vediamo le foto che hanno fatto il giro della rete.

Barbara Palombelli in bikini: che fisico | FOTO

La giornalista romana ha superato i 60 anni, ma sembra che gli anni che passano non la sfiorino minimamente. Tempo fa, è stata beccata in spiaggia dai fotografi di Novella 2000. Come possiamo notare dalle foto, Barbara Palombelli ha una silhouette perfetta.

Inutile dire che sono rimasti tutti colpiti dal suo corpo in perfetta forma. Le sue curve sono da capogiro e nessuno si sarebbe mai aspettato che la giornalista potesse sfoggiare un fisico così scultoreo e incredibile, dato che normalmente la vediamo con degli abiti che evidenziano poco le sue forme pazzesche.