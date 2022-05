Orto, a giugno pianta questo ortaggio: diminuisce incredibilmente la pressione alta

Un insospettabile ortaggio non può mancare nel nostro orto biologico casalingo apporta notevoli benefici in quanti soffrono di pressione alta.

Se volete iniziare un orto in giugno, sarà meglio incominciare partendo con il trapiantare delle colture, per molti ortaggi è già tardi per la semina. I cetrioli si piantano in coltura protetta tra febbraio e aprile, per farli restare nel semenzaio in attesa che la temperatura si stabilizzi.

A partire da aprile fino a giugno, i cetrioli si possono piantare subito nell’orto; la cosa fondamentale è fare attenzione alle temperature minime, anche di notte.

Cosa piantare nell’orto a giugno

Il cetriolo è un ortaggio molto diffuso che appartiene alla famiglia delle cucurbitacee e si caratterizza per essere povero di calorie, ricco di acqua, minerali, fibre e antiossidanti. Il suo consumo apporta diversi benefici per la salute, favorendo il dimagrimento, aiutando l’organismo a mantenersi idratato e migliorare la funzione intestinale.

Oltre a questo, il cetriolo aiuta a ridurre i grassi corporei, la glicemia e la pressione sanguigna, quindi è consigliato per prevenire e curare malattie come l’aterosclerosi, il diabete e l’ipertensione. Il cetriolo è anche ampiamente utilizzato per rinfrescare e tonificare la pelle e può essere consumato in insalata, succhi e persino usato per preparare maschere per il viso.