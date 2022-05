Antonino Spinalbese, lo scoop: cede alla corte di un famosissimo uomo | Proprio lui

By

Antonino Spinalbese, arriva lo scoop clamoroso che riguarda l’ex compagno di Belen Rodriguez. Proprio lui cede alla corte di un uomo famosissimo. Ecco di chi si tratta.

Antonino Spinalbese al centro del gossip e dei pettegolezzi: proprio lui, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, cede alle avances di uno degli uomini più famosi del piccolo schermo. Vediamo che cosa sta accadendo.

Antonino Spinalbese alla riscossa

Sono settimane che l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, è sulla bocca di tutti. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, il fotografo e hair stylist ha parlato della sua vita privata raccontandosi come uomo e come padre.

Follemente innamorato della sua piccola Luna Marì, la bimba nata a luglio 2021 da un amore folle e passionale con la conduttrice delle Iene, lei, solo e soltanto lei, è l’unica donna della sua vita.

Antonino ha vissuto un anno particolarmente complicato, non solo la separazione dalla mamma della sua bimba l’ha fatto soffrire, ma anche la scoperta di una malattia autoimmune al pancreas, ha rivoluzionato completamente il suo modo di vivere.

Fortunatamente oggi sta bene e può condurre una esistenza serena grazie all’aiuto dei medici e di una dieta sana ed equilibrata. Sebbene proprio il settimanale Chi abbia lanciato un’esclusiva raccontando che nel cuore di Spinalbese ci sarebbe una donna, una giovane dalla bellezza esotica, arriva ora una notizia che lascia i fan a bocca aperta: Antonino ha ceduto alle avances di un uomo famosissimo. Ecco di chi si tratta.

L’ex di Belen cede alla corte di un famosissimo della TV

Antonino Spinalbese lascia tutti senza parole. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez cede alla corte di un uomo famosissimo della TV. Il lui in questione è Alfonso Signorini. Secondo uno scoop anciato dalla gossippara e influencer Deianira Marzano, l’hair stylist e fotografo sarebbe stato corteggiato dal direttore di Chi, nonché conduttore del GF Vip, per prendere parte proprio all’edizione numero 7 del famoso reality di Cinecittà.

Secondo quanto riferisce Deianira Marzano, dunque Spinalbese sarebbe pronto a varcare la soglia della casa più spiata d’Italia. Per il momento questa resta solo un’indiscrezione ma l’influencer raramente si sbaglia quando sgancia delle bombe di questa portata.

A quanto pare, gli autori del GF Vip 7 richiedono a gran voce la presenza di Antonino che si rivelerebbe un personaggio chiave per la nuova edizione del famoso reality di Cinecittà. Sarà davvero così? Certo è che proprio in una recente intervista rilasciata allo stesso direttore di Chi, Alfonso Signorini, Spinalbese aveva parlato di una serie di nuovi progetti professionali e alcuni anche televisivi, per i quali si stava preparando.

Può essere che tra questi rientri anche la sua partecipazione al GF Vip 7? Il pubblico è diviso. Qualcuno lo vorrebbe nella casa, sicuro che le dinamiche da lui create sarebbero interessanti da vedere.

Qualche altro, invece, crede che la sua partecipazione al GF Vip 7 sia davvero fuori luogo. Altri nomi si aggiungono a quello dell’ex di Belen. Anche il porno attore Max Felicitas e Asia Gianese, l’influencer delle polemiche, potrebbero essere nuovi volti del GF Vip 7.