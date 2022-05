“Non riesco a respirare”, Miriana Trevisan aggredita da lui: chiamata d’urgenza la polizia

Paura per Miriana Trevisan. La bellissima ex valletta di Mike Bongiorno aggredita, chiamata d’urgenza la polizia. Ecco che cosa le è successo e come sta adesso. I fan sono preoccupati per lei.

Attimi di panico e terrore per Miriana Trevisan. La showgirl è stata aggredita, necessario l’intervento della polizia. La ex gieffina racconta tutto nei dettagli. Ecco che cosa è successo, situazione assurda e vergognosa.

Miriana Trevisan preoccupa tutti

Miriana Trevisan è ormai un volto noto del piccolo schermo. Dopo anni di assenza dalla televisione è ritornata al successo grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’ha resa nuovamente una star.

Da quando ha lasciato il bunker di Cinecittà, di lei non si è smesso mai di parlare. Al centro di gossip e pettegolezzi per il suo flirt strano e complicato con l’opinionista Mediaset, Biagio D’Anelli che oggi è ritornato con la sua ex fidanzata, Silvana Curcio, che era stata lasciata da lui per iniziare una frequentazione con la Trevisan dinanzi alle telecamere, la showgirl ha tenuto alta la curiosità del pubblico.

Ora si torna a parlare nuovamente di lei, dell’ex valletta di Mike Bongiorno, ma per un episodio vergogno e assurdo che l’ha coinvolta: Miriana Trevisan è stata aggredita. La showgirl ha preoccupato tutti i suoi fan. Addirittura, è stato necessario l’intervento della polizia. Vediamo nei dettagli che cosa è successo e come sta adesso la ex gieffina.

La ex gieffina aggredita a Roma

Episodio vergognoso e increscioso per Miriana Trevisan. La showgirl ed ex gieffina è stata aggredita. Protagonista di un triste spaccato di vita insieme al fotografo Alessandro Duchetti, Miriana ancora adesso è scossa.

Come ha raccontato lei stessa attraverso il suo profilo Instagram mostrandosi in alcune stories, si è recata qualche ora fa in un parco di Roma insieme al suo amico e fotografo per realizzare uno shooting fotografico.

Improvvisamente un uomo si è scagliato contro di lei cominciando a insultarla e a lanciarle dietro bottiglie di vetro. Secondo la Trevisan, il malvivente era ubriaco, puzzava di alcool ed era sporco. L’uomo li ha seguiti fino alla macchina.

La Trevisan, in un racconto di terrore che ha sconvolto i fan, ha dichiarato di aver temuto per la sua vita, ha avuto seriamente paura che l’uomo in questione volesse tagliarla con il vetro.

Il terribile episodio si è verificato in piena mattinata, a Roma, intorno alle 11 quando al parco c’erano anche ragazze che si stavano allenando e addirittura dei bambini. La Trevisan e l’amico hanno chiamato la polizia per raccontare l’accaduto:

“Ora chiamiamo la polizia, facciamo tutto ciò che c’è da fare. C’erano anche dei bambini, si sono spaventati tutti. Adesso voglio trovarlo, sono nera…Voglio trovarlo, sono arrabbiata…Ci troviamo in via Tiburtina, sono sudatissima, non riesco a respirare per quello che è successo”.“.

Dopo questo sfogo la ex gieffina ha misteriosamente eliminato le Instagram stories. Per quale ragione, si stanno chiedendo i fan? Forse su consiglio della polizia? In ogni caso il pubblico si stringe al dolore di Miriana che è apparsa nelle stories davvero sconvolta e preoccupata, una situazione del genere è assurda e vergognosa, davvero inaccettabile.