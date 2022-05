“La padella è scaduta” Se vedi questo segno la devi buttare: vai subito a controllare in cucina

Il materiale di cui sono fatte le pentole, in particolare le padelle può influire su ogni aspetto dei piatti che state preparando.

Anche se può essere facile prendere la prima padella che capita a tiro mentre preparate la cena o il dolce, la scelta di quella giusta può migliorare notevolmente i risultati e facilitare la cottura e la pulizia.

Questo vuol dire che non tutte le padelle sono uguali e che alcune di loro, anche se non visibile, hanno una data di “scadenza”, ma cosa vuol dire?

Sia che abbiate appena iniziato a cucinare o, che siate dei cuochi navigati degni di poter partecipare a una gara di cuochi professionisti, l’uso degli strumenti giusti può rendere le vostre creazioni culinarie decisamente migliori.

Una padella antiaderente può accelerare il tempo di cottura di una casseruola, creando un fondo scuro e croccante prima che ve ne accorgiate, mentre una padella dal triplo fondo in acciaio è più probabile che cuocia delicatamente gli ingredienti delicati facendolo alla perfezione. Ma bisogna saperle riconoscere ed utilizzare.

Le padelle, le pentole e le teglie a tre strati in acciaio inossidabile racchiudono un pezzo di alluminio tra due pezzi di acciaio inossidabile. In questo modo viene combinata la distribuzione rapida e uniforme del calore dell’alluminio con la resistenza e la ritenzione del calore dell’acciaio.

Il triplo fondo è un ottimo termo-diffusore, l’unico neo per usarla bisogna farla scaldare prima.

Il triplo fondo è perfetto per ottimizzare la distribuzione del calore e ottenere la migliore resa nei consumi energetici.

Un recipiente in acciaio inox a tre strati è il materiale migliore per le pentole generiche come le padelle e i tegami per durata e versatilità. In questo caso non si deve temere alcuna data di scadenza, sono praticamente “eterne”.

Si tratta di un materiale ottimo per soffriggere, cuocere a fuoco vivo e cuocere a fuoco lento, e può passare tranquillamente dal piano cottura al forno.