Charlene di Monaco, che mazzata per Alberto: tra le braccia del famoso 20enne | FOTO

Charlene di Monaco torna di nuovo a far parlare di sé: che mazzata per Alberto! Questa volta la principessa monegasca è stata beccata tra le braccia di un famosissimo ventenne. Ecco di chi si tratta, lui è conosciuto da tutti.

Charlene di Monaco, di nuovo regina dei gossip

Si ritorna a parlare nuovamente di Charlene di Monaco. La moglie di Alberto II che per oltre un anno è stata lontana dal Principato per via di alcuni problemi di salute, ora è di nuovo la primadonna di una delle dinastie più antiche del mondo.

Sebbene continuino, si mormora a corte, ancora dissidi tra lei e le sorelle del marito, Alberto II, ormai la scena appartiene alla Wittstock, la star del Principato. Proprio recentemente si è tornati a parlare dei problemi non di salute della principessa monegasca ma di quelli coniugali con il marito.

Si è detto di un divorzio imminente che sarebbe dovuto arrivare ma che per il momento non è stato ancora annunciato, eppure, i due, proprio qualche settimana fa, sono apparsi in pubblico felici e sereni.

Si tratta forse solo di una copertura, di una delle clausole del famoso contratto che avrebbero stipulato in gran segreto Charlene e Alberto? Intanto la principessa non si nasconde più: è stata beccata tra le braccia di un famosissimo ventenne. Ecco chi è lui.

La moglie di Alberto II beccata con un famosissimo ventenne

Charlene di Monaco ormai si è ripresa completamente e i problemi di salute sono alle spalle. La principessa è apparsa in perfetta forma fisica anche in pubblico. Proprio qualche ora fa è stata beccata in compagnia di un giovane famosissimo. Lui è conosciuto in tutto il mondo, il suo nome è Charles Leclerc.

Il campione della Ferrari, nonché cittadino di Monaco, ha preso parte al Gran Premio di Montecarlo ottenendo un inaspettato successo e addirittura un bacio da una delle donne più chiacchierate del momento, stiamo parlando ovviamente di Charlene di Monaco.

La moglie di Alberto II e Leclerc sono legate da un profondo rapporto di amicizia. I due si conoscono da tanti anni e la principessa monegasca non si è persa una sola gara sportiva nella quale ha preso parte proprio il giovane.

La Wittstock è stata beccata al momento della premiazione a scambiare un bacio affettuoso, sulla guancia, proprio con Charles Leclerc. Finalmente i sudditi hanno potuto ammirare una Charlene sorridente.

Da tanti mesi non si vedeva un volto così radioso: il sorriso è finalmente tornato a fare capolino sul viso che fino ad ora era stato perennemente triste. La principessa è bellissima e gli occhi dolci con cui guarda il giovane ventenne hanno fatto impazzire il mondo.

Qualcuno sui social ha parlato della probabile gelosia di Alberto II per via degli sguardi ammiccanti tra la principessa e lo sportivo ma il sovrano monegasco può stare tranquillo: il cuore della principessa appartiene solo e soltanto ai suoi figli e forse, a lui.