Antonino Spinalbese, noto per essere il padre della figlia di Belen Rodriguez, è tornato al centro dei gossip per essere stato beccato con una donna bellissima. Sapete di chi si tratta? Quando la vedrete non ci crederete mai: scopriamo di più.

Antonino Spinalbese, nonostante sia stato il compagno di una delle showgirl più famose d’Italia, sappiamo molto poco di lui e sulla sua vita privata. Il noto hair stylist ha sempre preferito tutelare al massimo la sua privacy.

Ma dopo la rottura con Belen, non si parla d’altro della sua nuova vita da “single”. Ultimamente è stato beccato con una donna bellissima, sapete di chi stiamo parlando? Non ci crederete mai: ecco chi è.

Antonino Spinalbese dopo la rottura con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, hanno appassionato milioni di persone con la loro storia d’amore. Il loro legame è stato un vero e proprio trampolino di lancio per l’hair stylist. Ma la popolarità non era quel che cercava, dato che ha sempre preferito allontanare dai riflettori la sua vita privata.

La showgirl argentina, però, gli ha dato la più grande gioia della sua vita, la loro bambina, Luna Marì. Malgrado la loro relazione sia giunta al termine, i due sono rimasti in ottimi rapporti e lui ha continuato la sua vita da padre, “single”.

Nelle scorse ore, Antonino Spinalbese è tornato al centro dell’attenzione per una foto che ha pubblicato sul suo profilo social. L’Immagine, non è passata inosservata, sapete perché? L’ex di Belen si è mostrato insieme ad un’altra bellissima donna: scopriamo di chi si tratta.

Antonino Spinalbese beccato insieme ad un’altra donna | FOTO

Dopo la separazione con Belen, Antonino si è dedicato principalmente alla sua bambina, Luna Marì. Anche se con la sua ex compagna non è andata come sperava, lui ha sempre dimostrato di essere un padre straordinario, in un’intervista rilasciata recentemente ha raccontato:

“Mia figlia viene prima di tutto, anche prima di me. E’ la cosa più importante della mia vita”.

Proprio grazie all’amore per Luna è riuscito ad affrontare la terribile separazione con la Rodriguez. Ma un grazie va anche a sua mamma, che è stata sempre accanto a lui, come dimostra la foto che ha pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo IG.

L’hair stylist ha condiviso uno scatto della donna che spinge sull’altalena la sua nipotina Luna. Un momento davvero dolcissimo che ha emozionato i follower di Antonino Spinalbese.