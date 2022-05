Torta fredda al limone senza cottura, in 5 minuti è pronta | Che goduria per il palato

By

Ecco la ricetta per preparare un dolce deliziosissimo che siamo sicuri che vi stupirà: stiamo parlando della torta fredda al limone.

Oggi vi proponiamo una torta fredda al limone deliziosissima. La miscela di formaggio di e limone la rende irresistibile! La torta è fondamentalmente fatta con ingredienti molto semplici, ma appetitosi.

Si tratta di un dolce ideale, dal sapore molto rinfrescante, e ovviamente molto facile da realizzare. Se ti piace il gusto di limone e vuoi fare una torta da regalare o per passare un pomeriggio in compagnia con un caffè o un tè, questa è la tua torta ideale, facile e molto gustosa!

Ingredienti per la torta fredda al limone

Per chi come noi ama le cheesecakes, questa torta è senza dubbio un’altra nella nostra lista di torte espresse o torte veloci. Torte molto pratiche, da preparare quando arrivano le visite a sorpresa a casa. Il suo successo è dovuto ai pochi ingredienti necessari per realizzarla e al risultato ottenuto.

Ecco di seguito gli ingredienti:

1 confezione di biscotti secchi

100 grammi di burro fuso

2 buste di gelatina al limone

500 millilitri di panna da montare

250 grammi di crema al formaggio come philadelphia

100 grammi di zucchero

200 millilitri di acqua

150 millilitri di latte intero

Ed ecco il procedimento!

Procedimento facilissimo

Per prima cosa, i biscotti vanno tritati fino a quando non saranno quasi polverizzati. Impastare i biscotti con il burro fuso, fino a formare un impasto per la base della torta.

Adagiate l’impasto sulla base dello stampo e ricoprite tutta la superficie in modo uniforme. Se necessario, ci aiuteremo con una spatola di silicone o un cucchiaio a schiacciare bene l’impasto. Fate riposare l’impasto già messo nello stampo e mettetelo in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.

In una ciotola, mescolate la panna con la crema di formaggio, il latte e lo zucchero. Sbattere bene tutti gli ingredienti fino a quando non saranno integrati.

Scaldare 200 ml di acqua per sciogliere la gelatina di limone. Fate raffreddare leggermente e aggiungete al composto precedente. Mescolare bene il composto in modo che tutti gli ingredienti siano integrati.

Versate il composto sulla base di biscotti che avevamo riservato in frigorifero e lasciate raffreddare per almeno 3 ore finché non si rapprende e diventa solida.

Trascorso questo tempo, vai a tentoni di tanto in tanto, finché non noti che il composto sia abbastanza solido. Questo passaggio è dovuto al fatto che ogni frigorifero ha una potenza di raffreddamento diversa e tutti i tempi nella ricetta sono approssimativi.