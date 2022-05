Pressione alta, con questo pesce di stagione si abbassa in quattro e quattr’otto

In Italia, la pressione alta (ipertensione) colpisce un adulto su 3 (31%) e uno su 5 (17%) viene considerato borderline. Una modifica della dieta, farmaci e stile di vita corretto sono le tre armi contro l’ipertensione con conseguente rischio di malattie associate. Di solito, però, la sfida inizia a tavola. Alcuni alimenti hanno il potere di combattere la pressione alta in modo efficace e duraturo.

I prodotti migliori, i più sani, sono quelli freschi di stagione, lo sappiamo tutti. Questo non vale soltanto per frutta e verdura ma anche per il pesce. Per alcune specie, la freschezza è essenziale: andrebbero consumate in un certo periodo dell’anno per sfruttare al meglio i nutrienti.

Una specie, in particolare, andrebbe gustata in questo periodo pur essendo disponibile tutto l’anno: è un pesce di stagione ideale per una dieta sana e in grado di contrastare la pressione alta.

Il pesce che abbassa la pressione

Il pesce d’acqua salata che ha la grande virtù di abbassare la pressione è la sogliola. Si trova nel mar Nero, mar Baltico, Oceano Atlantico, Mediterraneo e mari del Nord.

Nel nostro Paese, la sogliola più diffusa è la Solea solea. Ha una forma appiattita, il suo colore cambia da un lato all’altro (si presenta più chiaro e più scuro), vive sul fondo del mare. La sua stagionalità è perenne, la pesca è aperta tutto l’anno.

Il sapore della sogliola viene esaltato al massimo con la cottura alla griglia o al forno, ma si gusta volentieri anche lessata o impanata e servita con contorno di patate.

Sogliola: i benefici per la salute

La sogliola è un pesce molto digeribile, ricco di proteine e con ridotto contenuto di grassi. Insomma, un alimento perfetto per una dieta ipocalorica. Secondo quanto riporta Humanitas, è adatto anche per l’alimentazione dei bambini.

La sogliola è in grado di tenere sotto controllo la pressione alta e i trigliceridi abbassando anche i livelli di colesterolo nel sangue grazie all’azione degli acidi grassi omega 3 in essa contenuti.

Un’altra sostanza importante per abbassare la pressione è il potassio, un minerale che aiuta a regolare la pressione arteriosa. L’elevato contenuto di fosforo favorisce la memoria e lo sviluppo osseo.

Un nutrizionista preparato potrebbe consigliare anche alle donne in gravidanza il consumo di sogliola per via della presenza di folati, essenziali per lo sviluppo neurale del nascituro.