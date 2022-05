Questo frutto di stagione abbassa pressione e colesterolo alto: introvabile tra pochi giorni

By

Ecco qual è il frutto di stagione perfetto se volete abbassare la vostra pressione e il colesterolo alto. Nessuno se lo aspettava!

La maggior parte degli italiani soffrono di colesterolo alto e di pressione alta. Proprio per questo è importante abbassarlo, soprattutto con la dieta.

Ecco che di seguito vi sveliamo qual è il frutto che vi aiuterà a contrastare queste patologie.

Perché soffriamo di pressione e di colesterolo alto

Il colesterolo è una sostanza cerosa che si trova nel sangue. Il corpo ha bisogno di colesterolo per formare cellule sane, ma avere livelli elevati di colesterolo può aumentare il rischio di malattie cardiache.

Con il colesterolo alto, potresti accumulare depositi di grasso nei vasi sanguigni. Nel tempo, questi depositi crescono e rendono più difficile il flusso di sangue sufficiente attraverso le arterie. A volte quei depositi possono staccarsi improvvisamente e formare un coagulo che provoca un infarto o un ictus.

Per questo è importante curare la propria alimentazione.

Il colesterolo alto può essere ereditato, anche se spesso è il risultato di scelte di vita malsane, quindi può essere prevenuto e curato. Seguire una dieta sana, fare esercizio fisico regolarmente e, talvolta, assumere medicinali può aiutare a ridurre il colesterolo alto.

Scopriamo qual è il frutto che può aiutarvi!

Qual è il frutto misterioso

Il frutto misterioso, in grado di abbassare la pressione e il colesterolo alto, è la nespola!

Le nespole possiedono numerose proprietà benefiche. Ad esempio, sono stimolano la funzione dei reni e ci aiutano a prevenire o migliorare la ritenzione di liquidi eliminando i liquidi in eccesso che immagazziniamo nel nostro corpo.

In questo caso, ve le consigliamo perché, vista la loro alta percentuale di potassio (266 mg per 100 grammi) garantirebbero l’equilibrio della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. Inoltre, abbasserebbero il colesterolo.

Le nespole sono anche perfette per prendersi cura del fegato! Ne favorisce il corretto funzionamento ed è consigliato anche in caso di patologie di questo organo come la steatosi epatica.

Hanno un alto potere saziante, perché contengono fibre solubili, che forniscono una sensazione di sazietà gonfiandosi e aiutandoci a sentirci sazi più a lungo. Per le persone in sovrappeso o obese che vogliono perdere peso e seguire una dieta per dimagrire, può essere di aiuto.

Le nespole, inoltre, si prendono cura della pelle e dei capelli dall’interno. Visto il loro apporto di vitamine C e A, le nespole sono un frutto che aiuta a migliorare l’aspetto della nostra pelle e dei nostri capelli, attraverso la loro incorporazione attraverso la dieta.

Inoltre, le nespole sono perfette per il diabete, perché hanno un effetto abbassante sui livelli di glucosio nel sangue. E anche si prendono cura della vista, visto che i carotenoidi che questo frutto primaverile ci dona sono importanti per aiutare a mantenere la vista e ritardare o prevenire malattie degenerative di questo tipo.