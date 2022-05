Polpette di zucchine, non friggerle: preparale così | Buone con pochissime calorie

Ecco che di seguito vi sveliamo questa gustosissima ricetta delle polpette di zucchine. Un’alternativa senza frittura da togliere il fiato.

Mangiare le verdure è solitamente una prova per molti bambini (e non così piccoli), ma ci sono molti modi per prepararle che possono rivelarsi attraenti e deliziosi. L’ideale è consumarle nella loro forma naturale, ma schiacciarli e dare loro un’altra forma a può aiutare ad ottenere più seguaci.

Per questo oggi vi proponiamo la ricetta di queste polpette di zucchine, perfette per raggiungere questo obiettivo.

Gli ingredienti delle polpette di zucchine

Ciò che ti serve per preparare questa ricetta è una grattugia e il trucco per far venire bene queste polpette è ottenere un impasto succoso ma maneggevole.

Dopo aver grattugiato le zucchine, è necessario estrarre quanto più liquido possibile, facendole scolare su uno scolapasta e poi asciugandole con un canovaccio. Fatto ciò, il resto del processo è lo stesso di qualsiasi altra ricetta di polpette.

Ecco di seguito gli ingredienti per 4 persone:

800 grammi di zucchine

75 grammi di formaggio in polvere (ad esempio parmigiano)

75 grammi di ricotta fresca

40 grammi di pangrattato

1 uovo

q.b. di basilico

q.b. di aglio

q.b. di pepe

q.b. di farina

q.b. di olio

Ed ecco che di seguito vi mostriamo il procedimento di questo piatto assolutamente da non perdere!

Il procedimento della ricetta

Per prima cosa lavate le zucchine, privatele delle estremità e grattugiatele. Salate e mettete in un colino a maglia fine. Lasciate scolare in un contenitore profondo per un’ora, coprendo il colino per proteggerlo dallo sporco ambientale.

Trascorso questo tempo, le zucchine avranno perso molta acqua, ma se le schiacciamo con un cucchiaio possiamo ricavarne di più. Poi le passiamo su un canovaccio pulito, arrotoliamo le estremità e le strizziamo per far uscire eventuali tracce d’acqua che possono contenere.

In una ciotola profonda, mescolare l’uovo, il parmigiano e la ricotta, il pangrattato, l’aglio semolato e il basilico. Aggiungere le zucchine e condire a piacere. Mescolare fino ad ottenere una massa omogenea. Se l’impasto è troppo morbido, possiamo aggiungere altro pangrattato.

Prendiamo porzioni di impasto, le arrotoliamo in palline e le infariniamo. In una teglia da forno, mettiamo un foglio di carta da forno e disponiamo tutte le polpette.

Versiamo un filo d’olio e cuociamo per circa 30 minuti a 180 gradi. Quando saranno ben dorate, saranno pronte per essere servite. Gustatevele!