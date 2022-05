Barbara Palombelli distrutta, non trattiene le lacrime a Forum: mai vista così | VIDEO

La famosa conduttrice Barbara Palombelli si mostra con il volto rigato dalla lacrime come mai prima, i presenti all’interno dello studio di Forum sono rimasti tutti senza parole. Ecco cosa è successo realmente: tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete la donna vanta alle sue spalle innumerevoli anni di carriera e da ormai molto tempo ricopre il ruolo da presentatrice all’interno del rinomato studio di Forum. Il pubblico conosce ormai tutti i dettagli a riguardo, ogni puntata appunto viene seguita instancabilmente da un vasto numero di persone che gli consente di ottenere dei numeri di share davvero impressionanti.

Il programma consente a tutti coloro che lo desiderano di portare in giudizio chi si desidera. Ovviamente la storia viene raccontata ed interpretata da degli attori scelti sul momento e non dai diretti interessati. Questo format va in onda ormai da moltissimi anni e sono migliaia le puntante ormai trasmesse. Solitamente gli attori che interpretano i personaggi delle storie si calano così tanto nel personaggio che all’interno dello studio generano perfino il caos. Questo fa salire gli ascolti ma di certo turba i presenti.

Nella scorsa puntata però, a generare disagio non sono stati affatto coloro che semplicemente interpretano ma bensì la stessa conduttrice. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo e qual è stata la reazione della presentatrice e di tutti i presenti nello studio.

Barbara Palombelli in lacrime all’interno dello studio di Forum: tuti i dettagli su quanto è accaduto

Come vi abbiamo già anticipato nella scorsa puntata i telespettatori hanno assistito ad uno scenario del tutto inaspettato. La puntata ovviamente si è svolta seguendo tutti i piene e facendo coincidere ogni singolo dettagli. Vi sono appunto i collaboratori che si occupano proprio di questo per far si che non si incontrino problemi durante le riprese. Successivamente però la conduttrice ha preso la parole per salutare tutto il pubblico e ringraziare chi ha contribuito a rendere tutto perfetto.

Questo perché l puntata di venerdì 27 in realtà era l’ultima, anche se il programma continuerà ad andare in onda per tutta l’estate. La conduttrice infatti ha detto:

“Grazie a tutti gli autori ed a tutti i redattori. [..] In bocca a lupo a tutti i ragazzi, Camilla ed Edoardo conducono Radio. Paolo fa tante cose, soprattutto non dorme con il suo piccolino. Laura e Sofia amministrano tante cose di famiglia ed amministrano tante cose di famiglia e fanno mille lavori. Sono tutti bravi questi ragazzi, tutti bravi gli autori e quindi mi mancherete tutti moltissimo.”

I ringraziamenti di Barbara per l’ultima puntata di Forum.. con la voce tremolante 💔 pic.twitter.com/W1wpnzZU6Y — Marietta (@Mariettamitica) May 28, 2022

Queste sono le parole dette dalla conduttrice con la voce straziata. Terminare un percorso del genere porta molta malinconia dal momento che si creano affetti ed i ricordi felici sono molteplici. Il suo viso era quasi rigato dalle lacrime ma in cuor suo sa che i contatti di certo si terranno e tutti si rivedranno il prima possibile.