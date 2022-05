Meghan Markle, incredibile: avete capito chi è la sorella? In Italia è famosissima

By

Meghan Markle, sapete che l’ex attrice americana ha una sorella? La duchessa del Sussex è legata ad una donna molto famosa in Italia. Lei è davvero conosciutissima. Ve la mostriamo.

La sorella della duchessa del Sussex è davvero molto famosa, soprattutto in Italia. Avete capito chi è? L’avete vista tantissime volte. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto.

Meghan Markle e il complicato rapporto con la sorella

Ebbene sì, Meghan Markle, la chiacchieratissima moglie del principe Harry è di nuovo al centro dell’attenzione. Solo qualche giorno fa si è parlato di lei e della imbarazzante figura che ha fatto fare al rampollo della famiglia Windsor a una partita di polo che si è tenuta a Santa Barbara.

Lei, definita da molti fuori posto, ha scambiato baci e abbracci con gli altri giocatori del team attirando gli sguardi di tutti e soprattutto del consorte che si è mostrato davvero in imbarazzo.

Oggi si torna a parlare nuovamente di lei per via della sorella: la duchessa del Sussex è legata a una donna che è anche piuttosto famosa, soprattutto in Italia. L’avete sicuramente vista, è conosciutissima.

Le due però purtroppo non vanno molto d’accordo, oggi non si parlano più a seguito delle pesanti accuse che la donna ha fatto nei confronti della moglie di Harry definendola “una arrampicatrice sociale che amava guardare Harry e William in televisione”.

Sebbene la sorella abbia cercato un dialogo con Meghan sperando di ricongiungersi con lei, la duchessa non vuole sentirne parlare e ha interrotto i rapporti sia con lei che con il padre.

Chi è la famosissima sorella della duchessa del Sussex

Meghan Markle ha una sorella che è famosissima, soprattutto in Italia: il suo nome è Samantha. Più che sorelle, sarebbe meglio dire che le due sono sorellastre dato Samantha è nata dalla prima relazione di Thomas Markle con Roslyn Loveless mentre Meghan è figlia dello stesso uomo ma di un’altra donna, Doria Ragland.

Fonti vicine alle due sorellastre fanno sapere che Sam, come è da tutti soprannominata, e Meghan non sono mai andate d’accordo sebbene le due per un periodo abbiano mantenuto rapporti pacifici. Oggi non si rivolgono più nemmeno la parola e la decisione di vivere questa condizione dipende esclusivamente dalla Markle che ha voluto rompere con lei ogni rapporto.

L’attuale duchessa del Sussex e la sorellastra si sono sempre contese l’amore del padre ma oggi la moglie di Harry ha posto fine a ogni rapporto anche con il signor Thomas. Sam, che soffre di sclerosi multipla, è costretta alla sedia a rotelle ma la sua malattia non le ha impedito di volare nel Regno Unito per cercare di riappacificarsi con la duchessa, seppur invano.

Samantha Markle non è un volto sconosciuto ai più. La donna è famosa soprattutto in Italia: più volte è stata ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, in particolare a Pomeriggio 5 e a Domenica Live, parlando del suo rapporto complicato con l’ex attrice e del suo desiderio di riconciliarsi con lei.

Purtroppo, nemmeno la Barbarella nazionale ha potuto aiutarla, il suo salotto è stato per lei però un luogo in cui farsi conoscere e raccontare anche un aspetto inedito della moglie del principe Harry, una donna che ha sofferto ma che non vuole più guardare al passato ma solo al futuro.