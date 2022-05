By

Ida Platano è senza dubbio la protagonista di Uomini e Donne. Ultimamente è riuscita a rubare la scena alla sua amica del cuore, Gemma Galgani. Proprio per questo, i fan sono curiosi di scoprire sempre di più sulla sua vita privata.

Ida Platano, non solo uno dei volti più amati e noti del dating show di Canale 5, ma è anche una vera e propria star sui social. Sul suo seguitissimo profilo IG, condivide sempre tantissimi scatti, dove è possibile vedere anche dei dettagli della sua casa. Siete curiosi di scoprire dove abita la bellissima dama bresciana? Scopriamo di più.

Ida Platano di Uomini e Donne, dove abita? Incredibile

Ida Platano è una delle dame più amate di Uomini e Donne. Ultimamente, è al centro dei gossip per via del suo presunto ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri, infatti, nelle recenti puntate abbiamo visto un forte riavvicinamento tra i due.

Bella e passionale, impossibile non rimanere affascinati da lei. I telespettatori del dating show di Canale 5, si sono molto affezionati alla Platano, proprio per questo, sono sempre più curiosi di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

E perché non partire proprio da dove abita? In più occasioni ha rivelato di vivere a Brescia, dove possiede anche un salone di bellezza. Ma avete mai visto la sua bellissima casa? Dagli scatti che pubblica sui social, siamo riusciti a vedere dei dettagli stupendi: scopriamo di più.

La casa di Ida Platano: moderna e super colorata | FOTO

Vedendo gli scatti che Ida Platano pubblica continuamente sui social, possiamo notare la sua bellissima casa, dove abita con il suo dolcissimo bambino, Samuele. Dalle immagini scopriamo che è un luogo illuminato e accogliente, con diversi mobili di legno.

La casa della dama bresciana, è molto moderna e anche elegante. Ma la parte più bella è proprio la gigantesca terrazza, dove spesso registra video o scatta foto per i suoi fan. Per quanto riguarda il salone, ci sono tantissimi colori che dominano la stanza.

In particolare, una parete è ricoperta da diversi quadri che donano moltissima luce. Senza dubbio, lo stile dell’abitazione è super contemporaneo e rispecchia al cento per cento la sua personalità. Siete rimasti colpiti dalla sua meravigliosa casa? Non è da tutti avere un arredamento così particolare e incredibile.