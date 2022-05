“È arrivata la cicogna”, che colpo per Giovanni Angiolini: proprio lei è rimasta incinta

Colpo di scena incredibile per Giovanni Angiolini: è arrivata la cicogna, proprio lei è rimasta incinta. Lui non se lo sarebbe mai aspettato. Ecco che cosa sta succedendo.

Giovanni Angiolini sorpreso come non mai: lei è rimasta incinta, finalmente la famiglia si allarga. Che colpo per il medico più bello d’Italia!

Grande sorpresa per Giovanni Angiolini

Classe 1981, Giovanni Angiolini è un medico chirurgo specializzato in ortopedia. Si è fatto conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione, nell’anno 2015, all’edizione numero 14 del Grande Fratello.

Dopo la fine del reality di Cinecittà, nel quale aveva mostrato a tutti la sua dolcezza e le sue fragilità, si aprono per lui le porte del piccolo schermo. Spesso è stato ospite nella trasmissione I fatti vostri nella quale aveva uno spazio dedicato alla salute dove rispondeva alle domande del pubblico sui problemi ortopedici.

Nel 2020 si è dedicato alla scrittura e ha pubblicato un libro: Il mio metodo wellness: i 4 pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori. Si dice che è proprio in occasione della pubblicazione del suo libro che abbia incontrato la sua attuale fidanzata, Michelle Hunziker.

I due ormai fanno coppia fissa e anche se non hanno ancora ufficializzato pubblicamente il loro amore parlandone in prima persona, le paparazzate dei settimanali di gossip e pettegolezzi mostrano una coppia felice e amorevole. Arriva però una notizia che sconvolge il medico più bello d’Italia: proprio lei è rimasta incinta, la famiglia si allarga.

La famiglia si allarga, lei è pronta a fare la mamma

Che colpo per Giovanni Angiolini. L’ex partecipante del Grande Fratello e medico più bello d’Italia, si è ritrovato davanti ad una notizia shock: proprio lei è rimasta incinta, la famiglia si è allargata. Non stiamo parlando purtroppo, almeno per il momento, di Michelle Hunziker bensì della sua ex fidanzata Mary Falconieri.

Giovanni e Mary si sono conosciuti nell’edizione 14 del Grande Fratello. Il loro amore è nato davanti alle telecamere e ha fatto sognare davvero tutti. I due ex gieffini sono stati insieme due anni ma la storia, come lei stessa ha dichiarato, si è conclusa in modo strano.

Mary ha confessato in un’intervista che la loro era una storia a senso unico:

“Più stavamo insieme e più mi rendevo conto che era una storia a senso unico. Una notte, mentre Giovanni lavorava, sono scappata di casa. Da quel momento ho perso ogni contatto con lui, dopo un po’ è arrivato Giuseppe”.

Perché sì, dopo la fine della sua relazione con Giovanni Angiolini, è arrivato nella vita di Mary, Giuseppe Schiavello. Avvocato famoso, uomo colto e affascinante, è oggi suo marito e il papà della loro prima mia figlia che è venuta al mondo Il 25 maggio 2022. Il nome della baby è Giulia.

Mary, molto attiva sui social, ha condiviso con i suoi fan ogni momento della gravidanza: dalla scoperta, alla rivelazione del sesso al parto, fino ad arrivare a mostrare qualche dettaglio della neonata. Come prenderà questa notizia Giovanni Angiolini? Magari sorprenderà tutti decidendo di allargare anche lui la famiglia con Michelle: i fan ne sarebbero felicissimi.