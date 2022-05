Da non credere, con 2 ingredienti prepari questo dolce da urlo: mai mangiato nulla di simile

By

Quando si ha voglia di qualcosa di buono bastano 2 ingredienti per preparare dei dolcetti da urlo. Perfetti per la colazione o una merenda leggera.

La colazione è spesso pubblicizzata come il pasto più importante della giornata. Una colazione equilibrata deve essere ricca di vitamine, fibre, carboidrati e proteine ​​per mantenerti in forma tutto il giorno

Soffici dolci con solo 2 ingredienti

Per la preparazione di questi soffici dolci bastano solo due ingredienti 1 uovo e lo yogurt e un po’ di farina. Alla fine però avremo realizzato dei dolci da urlo.

Queste soffici profumate bontà sono perfette per fare una colazione leggera e completa. Sotto il punto di vista calorico solo 100 grammi di yogurt alla vaniglia da un apporto di circa 85 calorie.

Dopo averli preparati la prima volta non potrete più farne a meno! Vediamo dunque cosa occorre per prepararli e come procedere passo passo.

Ingredienti per 9 dolci con 2 ingredienti

1 uovo

un pizzico di sale

8 grammi di zucchero vanigliato

80 grammi di zucchero semolato

60 ml di olio vegetale

125 grammi di yogurt alla vaniglia

aroma di arancia

scorza di arancia

140 grammi di farina per dolci

7 grammi di lievito per dolci

marmellata di albicocche q.b.

noce di cocco in granella q.b.

Preparazione

Per la preparazione di questo dolce da urlo si incomincia prendendo una capiente ciotola in cui romperemo prima un uovo intero a cui uniremo un pizzico di sale, gli 8 grammi di zucchero vanigliato e gli 80 grammi di zucchero semolato.

Quindi con una frusta a mano si incomincia a miscelare gli ingredienti per amalgamare il tutto.

A questo punto versiamo l’olio vegetale e continuiamo a miscelare con la frusta, quindi versiamo nella ciotola lo yogurt alla vaniglia, la fiala con l’aroma di arancia ( o a piacere la scorza dell’arancia).

Proseguiamo la preparazione dei dolci unendo la farina setacciata per non creare dei grumi, quindi si continua a mescolare gli ingredienti con la frusta e infine si unisce il lievito per dolci sempre setacciato.

Prendiamo ora gli stampi per i dolci nei quali inserire dei pirottini di carta, e aiutandoci con due cucchiai si deve versare un po’ di preparato per ogni stampo, riempendone fino alla metà.

Ora si è pronti per la cottura, mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Passato il tempo di cottura, e lasciati raffreddare i nostri dolci li estraiamo dallo stampo.

Ora con un pennello da cucina si inizia spennellare con della marmellata di albicocche la superficie dei nostri dolci ed infine si versa una parte di granella di noce di cocco. I nostri dolci sono pronti per essere mangiati, una vera delizia!