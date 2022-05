Camilla Parker, cosa ha fatto per fregarsi la corona: ingiustificabile | Povera Regina

Camilla Parker disposta a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Ecco cosa ha fatto per ‘fregarsi’ la corona inglese. Povera Regina, tutte a lei capitano! I sudditi sono furiosi.

Camilla Parker sta cercando di ‘fare fuori’ la Regina Elisabetta? Ecco che cosa ha combinato. La duchessa di Cornovaglia disposta a tutto pur di salire sul trono inglese.

Camilla Parker nell’occhio del ciclone

Camilla Parker è la seconda moglie del principe Carlo. I due si sono sposati nel 2005 con la benedizione, arrivata molto tempo dopo l’ufficializzazione della loro relazione, dalla Regina Elisabetta.

La Parker non è mai stata ben vista a corte e nemmeno i sudditi inglesi la ritengono una reale amorevole. Nessuno, insomma, impazzisce per lei. Tutti sono sempre più convinti che siano William e Kate a poter governare rettamente la nazione inglese come ha fatto fino ad ora la Regina Elisabetta.

Ma la monarchia ha delle leggi e dei protocolli precisi per cui dopo la dipartita, si spera il più tardi possibile, dell’attuale monarca del popolo inglese, le redini della nazione passeranno nelle mani di Carlo e di Camilla che diventerà Regina consorte.

Sono ormai diversi anni che la Parker è la primadonna della Royal Family inglese eppure, si dice che stia ancora lavorando duramente per ottenere quello a cui tiene di più: il trono inglese. Sapete che cosa ha fatto per ‘fregarsi’ la corona? Ingiustificabile. Povera Regina Elisabetta, messa da parte così dopo 70 anni di reggenza.

La duchessa di Cornovaglia mette in panchina Queen Elizabeth

Sembra che si stia riducendo sempre di più, giorno dopo giorno, lo spazio della Regina Elisabetta alla guida della nazione inglese. Da qualche tempo la 96enne ha problemi di mobilità e dunque non può prendere parte agli impegni pubblici, ufficiali e istituzionali come un tempo.

A fare le sue veci sono ora William e Kate e Carlo e Camilla. Proprio questi ultimi saliranno al trono inglese dopo l’abdicazione o la dipartita di Queen Elisabetta. In un discorso tenuto qualche tempo fa, la Regina aveva chiesto ai sudditi di mostrare rispetto e comprensione per Camilla che un giorno sarà la regina consorte della nazione inglese.

Nonostante la monarca abbia cercato di introdurre benevolmente la moglie del figlio prediletto nelle grazie dei sudditi, ancora oggi la Parker è tra le reali meno amate della Royal Family inglese.

Ma a Camilla sembra non importare, lei sta facendo di tutto per raggiungere il suo obiettivo: ottenere la corona. Sapete che cosa ha fatto per ‘fregare’ la Regina? Una indiscrezione arriva dal settimanale tedesco Das Goldene Blatt che parla di trucchetti messi in atto dalla moglie di Carlo per ottenere il trono.

A quanto pare Camilla ha più volte ha cercato di ingraziarsi e persuadere la Regina compiacendola e acconsentendo a tutte le sue richieste, entrando così nelle sue grazie. Avrebbe insomma ‘imbambolato’ la monarca che oggi sta dando sempre più spazio a corte alla Parker.

Anche recentemente, in occasione dell’apertura del parlamento inglese, Elisabetta non è stata presente per via di alcuni problemi di salute e a fare le sue veci è stato proprio Carlo che si è mostrato in Parlamento fiero e orgoglioso con la sua Camilla. Insomma, la Parker ha messo ormai in panchina la Regina ed è pronta a diventare lei la nuova guida della nazione inglese.