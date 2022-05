Amici, altro che Luigi: nel cuore di Carola c’è spazio per il famoso ballerino

Carola Puddu, altro che Luigi! Nel cuore della ballerina di Amici c’è spazio per un famoso ballerino. Ecco la confessione inaspettata che ha lasciato i fan davvero interdetti. I dettagli.

Luigi Chi? Il cuore di una delle ballerine più amate del talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ‘batte’ per un famoso ballerino. Lui è conosciuto da tutti. Ecco di chi si tratta.

Carola Puddu, la vincitrice morale di Amici

Che sorpresa per i fan di Carola Puddu! Arriva una confessione inedita che lascia i fan senza parole. Si è concluso solo da qualche settimana il talent Amici di Maria De Filippi che ha tenuto incollati i telespettatori italiani con un’altra edizione scoppiettante e ricca di colpi di scena. Gli allievi di quest’anno si sono davvero superati: tutti bravissimi e talentuosi, faranno sicuramente strada nel mondo dello spettacolo.

La finale che ha visto alzare la coppa dei campioni a Luigi Strangis, è stata seguita da milioni di telespettatori, un altro grande successo dunque per Maria De Filippi che non si smentisce mai, non sbaglia mai un colpo e sa sempre come sorprendere la sua schiera di fan.

Tra gli allievi più amati dell’edizione 2022 del talent di Amici c’è sicuramente la ballerina Carola Puddu. Sebbene il suo nome sia stato affiancato a quello di Luigi Strangis con il quale all’interno della scuola è nata un’amicizia speciale, in realtà, nel cuore della danzatrice c’è spazio per un famoso ballerino. Ecco chi è lui.

Chi è il famoso ballerino che ha ‘conquistato’ il cuore della ex protagonista di Amici

Carola Puddu resta senza parole, una dichiarazione meravigliosa è arrivata per lei da un famosissimo ballerino: stiamo parlando di Michele, il suo collega nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il ballerino si è distinto nell’accademia mariana per la sua educazione, serietà ma soprattutto per il talento che lo contraddistingue e sebbene non abbia vinto lui la trasmissione, i fan ne sono sicuri, avrà un successo meraviglioso nel mondo della danza.

Carola che è una ballerina altrettanto valida, bravissima e amata dai telespettatori, all’interno della scuola aveva stretto un’amicizia particolare con il vincitore di Amici, Luigi. I due non si sono mai confessati apertamente il loro amore mai i loro gesti e i loro occhi parlavano al posto loro.

Fuori dalla scuola tutti speravano che i due diventassero ufficialmente una coppia ma per il momento ancora nessuna ufficializzazione da parte dei diretti interessati. Arriva però per Carola una bella notizia: Michele ha per lei una confessione inaspettata.

Il giovane ballerino intervistato da Whoopsee, ha speso delle parole dolcissime per la sua collega parlando di un forte feeling nato tra di loro che è stato davvero immediato. Nel poco tempo che hanno avuto a disposizione per conoscersi, ha dichiarato Michele, si sono connessi molto bene e la sintonia e la complicità che hanno manifestato nel momento in cui si esibivano in coppia, nei duetti, altro non è che lo specchio del loro rapporto fatto di chimica evidente.

I due non sono una coppia ma nella vita non si può mai dire, magari un giorno questa loro amicizia speciale potrà diventare qualcosa in più, soprattutto se Luigi non farà il primo passo verso Carola.