UeD, Gemma Galgani smascherata a centro studio: Maria sgama tutto | VIDEO

By

Ecco che la dama Gemma Galgani è stata smascherata in diretta a UeD. Nessuno si aspettava di vedere ciò che è successo su Canale 5.

Ecco che cos’è successo in diretta a Uomini e Donne. La celebre dama è stata beccata in diretta, durante l’ultima puntata della trasmissione tv.

Continuate a leggere e vi sveleremo tutto. Vedrete anche il video dell’accaduto choc che sta facendo il giro del web.

L’ultima frequentazione di Gemma Galgani

E anche l’ultima frequentazione di Gemma Galgani è andata male. La donna, infatti, ha interrotto il suo rapporto con l’ultimo cavaliere del trono over di UeD che stava conoscendo.

Stiamo parlando di Maurizio, con cui è stata protagonista di un duro confronto.

Le parole di Maurizio hanno sconvolto tutti e allo stesso tempo hanno trovato l’appoggio dei due opinionisti, Tina e Gianni.

Eccole di seguito:

“Sei una donna estremamente complicata e non è facile comunicare con te. Capisci le cose dieci minuti dopo che le ho dette, forse è una questione di età. Comunque, ti ho accompagnato in ospedale quando hai avuto il problema all’occhio, mi sembra di averti dato attenzioni”.

Ma non è tutto, perché in studio è stato trattato un altro argomento che ha sconvolto tutti. Eccolo di seguito!

Gemma smascherata in diretta a UeD

Durante l’ultima puntata di UeD, Gemma Galgani è stata a dir poco smascherata dal suo cavaliere Maurizio.

La novità è che la donna, questa volta, non è stata spalleggiata neanche da Maria De Filippi, che ha dato pienamente ragione a Maurizio.

L’uomo, infatti, ha letto alcuni messaggi che gli danno ragione sullo svolgimento della notte che la coppia ha trascorso insieme.

Ecco il video choc che sta facendo il giro del web:

Maurizio afferma e Gemma nega, Gemma afferma e Maurizio nega. E’ questo il costante ping pong avvenuto in studio durante l’ultima puntata del programma.

I due non sono praticamente d’accordo su nulla e il fraintendimento è dietro l’angolo. Proprio per questo la coppia di frequentanti ha deciso di interrompere.

Non prima, però, di dirsene di tutti i colori. Secondo i telespettatori, questa volta Gemma è stata davvero smascherata. Maurizio non è voluto rimanere in silenzio e ha detto tutto quello che pensava.

E voi cosa ne pensate? Non trovate che, in effetti, Maurizio questa volta abbia ragione? Fateci sapere come la pensate!