Ida di UeD inchiodata, il suo cuore è per l’altro cavaliere: che mazzata per Riccardo | FOTO

Nuovo colpo di scena per i fan di Uomini e Donne: Ida Platano inchiodata, il suo cuore è per un altro cavaliere. Che batosta per Riccardo, questa volta il pugliese difficilmente la perdonerà.

Ida Platano protagonista del gossip

Ormai Uomini e Donne ruota intorno ad una protagonista indiscussa della trasmissione, Ida Platano. La parrucchiera bresciana è presente alla corte di Maria De Filippi da diversi anni e in questo lungo periodo di tempo ha fatto tanto parlare per via della sua relazione tormentata con il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri.

I due si sono conosciuti proprio nello studio di UeD e, dopo una frequentazione lunga e problematica, hanno deciso di viversi fuori dalla televisione. Purtroppo non sono durati come speravano ma il sentimento tra di loro, a quanto pare, è ancora vivo.

Ora che entrambi sono di nuovo nel salotto dell’amore di Canale 5, molto probabilmente ci riproveranno. Ida sarebbe sicuramente disposta a ricominciare fin da subito con Riccardo mentre il pensiero di quest’ultimo resta ancora da decifrare.

Nessuno, nemmeno la conduttrice, ha capito se lui voglia concedersi un’altra possibilità con la parrucchiera bresciana. Ma, mentre Guarnieri cerca di fare chiarezza nella sua mente, Ida gli fa uno smacco clamoroso. Avete visto che cosa ha combinato? Il suo cuore appartiene ad un’altra persona e non è Riccardo.

La dama bresciana sorprende: colpo basso per Riccardo

Ida Platano è protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Da qualche puntata lei e Riccardo stanno monopolizzando l’attenzione dei telespettatori che sono curiosi di sapere se la ex coppia si concederà un’altra possibilità e ritornerà insieme.

Ida sarebbe disposta fin da subito a riprendere i rapporti con Riccardo mentre quest’ultimo pare, a riguardo, ancora confuso. Nel frattempo, la dama bresciana sorprende però tutti con un ‘colpo di testa’ inaspettato.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, i telespettatori hanno potuto assistere alla classica sfilata del parterre: questa volta a mostrarsi in tutto il loro splendore sono stati i cavalieri.

Il tema della sfilata era la seduzione. Ebbene, Riccardo ha partecipato al gioco e ha fatto brillare gli occhi della dama. Il cavaliere pugliese l’ha chiamata sulla passerella accanto a sé e ha ballato corpo a corpo con lei. Ma questo non sembra essere sufficiente per la parrucchiera che ha sorpreso tutti con un gesto clamoroso.

A fare la passerella non è stato solo Riccardo ma anche una ex conoscenza della Platano, Alessandro Vicinanza. Ordunque, la parrucchiera sui social ha lasciato un bel ‘mi piace’ proprio sotto ad un’immagine nella quale si vede il salernitano sfilare.

Il suo like non è passato inosservato. Ida e Alessandro non si sono lasciati in ottimi rapporti ma a quanto pare la dama vuole cercare di ricostruire magari un’amicizia anche con lui. Questo suo ‘mi piace’ forse è un primo passo in questa direzione? Sicuramente Riccardo non prenderà bene questa iniziativa della parrucchiera e siamo sicuri che ci saranno nuovamente polemiche.