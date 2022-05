Cuscini, ma quale candeggina: vai a prendere quest’ingrediente in frigo | Bianchissimi e splendenti

Molte donne gettano via i cuscini ingialliti e sbagliano: non serve gettarli, si possono trattare, farli tornare bianchissimi.

I cuscini del letto, prima o poi, ingialliscono e mostrano i segni del tempo. E’ la dannazione delle casalinghe che sono più o meno consapevoli delle cause di questo sgradevole inconveniente.

L’ingiallimento può essere provocato dal sudore che penetra nei tessuti, da una pulizia scorretta o da un ricambio poco frequente della federa e del copricuscino.

Molte donne gettano via i cuscini ingialliti e sbagliano: non serve gettarli, si possono trattare, farli tornare bianchi e candidi, come nuovi con 4 diversi rimedi naturali che vogliamo svelarti.

Cuscini ingialliti: prova con questo anti-macchia naturale

Il consiglio numero uno che ti diamo per far tornare a splendere di bianco i cuscini è immergerli in acqua calda aggiungendo succo di limone. Serviranno 6 limoni ed acqua a sufficienza. Il limone smacchia e sbianca i tessuti, che torneranno a brillare.

Dovranno restare in ammollo con acqua calda e succo di limone per qualche ora. Questa procedura va effettuata prima di inserire i cuscini in lavatrice per il lavaggio. Il risultato è garantito.

Il metodo naturale per eliminare gli aloni di sudore dai cuscini

Un altro metodo fai da te sbiancante contro gli aloni di sudore è utilizzare aceto e bicarbonato di sodio.

Per ottenere i risultati sperati basterà preparare un mix di 125 ml di aceto e 89 gr di bicarbonato di sodio in acqua calda. I cuscini devono restare in ammollo in questa soluzione per qualche ora prima di lavarli in lavatrice per, poi, essere asciugati al sole.

Rimuovere il giallo dei cuscini con 2 sostanze infallibili

La terza alternativa è mescolare un cucchiaio di tea tree oil (olio di maleuca) e 100 gr di bicarbonato di sodio. Gli effetti di questo composto disinfettante e smacchiante sono incredibili.

Si procede cospargendo il composto sul cuscino lasciando agire per circa 45 minuti. In seguito, il cuscino dovrà essere strofinato e inserito in lavatrice per il lavaggio.

Due ingredienti per schiarire i cuscini

Il quarto ed ultimo metodo smacchiante fai da te vede di nuovo come protagonista il limone. Bisogna mescolare succo di limone con 250 ml di acqua ossigenata 10 vol. in acqua calda. Anche l’acqua ossigenata ha un effetto schiarente.

I cuscini immersi nella soluzione dovranno restare in ammollo per qualche ora prima del lavaggio in lavatrice. I risultati sono sorprendenti.