Antonino Spinalbese, finalmente sostituisce Belen: ammazza che bellezza ‘esotica’

Antonino Spinalbese finalmente volta pagina dopo Belen Rodriguez. Altro che la conduttrice argentina! Finalmente torna a sorridere e il merito è di una ragazza dalla bellezza ‘esotica’.

Antonino Spinalbese in love. L’ex compagno di Belen Rodriguez di nuovo innamorato, il suo cuore batte per lei, una giovane donna dalla bellezza ‘esotica’. Scopriamo tutti i dettagli.

La rinascita di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono stati una coppia per pochissimo tempo ma con il loro sentimento hanno fatto sognare tutti. Purtroppo la loro relazione è terminata ma possiamo dire non in maniera brusca: oggi i due mantengono buoni rapporti per il bene di Luna Marì, la bimba nata a luglio del 2021 da questo amore fugace ma passionale.

Antonino e Belen si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune quasi due anni fa. Al tempo Spinalbese lavorava come hair stylist per uno dei saloni di Coppola al centro di Milano.

Con la Rodriguez è stato amore a prima vista, un colpo di fulmine che ha portato entrambi a gettarsi a capofitto in un sentimento che si è rivelato però non abbastanza forte da tenerli uniti per sempre. L’hair stylist, dopo la rottura con la Rodriguez, sembra che abbia finalmente ritrovato il sorriso e il merito è di un’altra donna dalla bellezza ‘esotica’.

Chi è la nuova fiamma dell’ex di Belen

Antonino Spinalbese non si nasconde più e parla a cuore aperto. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga e meravigliosa intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini nella quale si è raccontato e ha svelato alcuni segreti fino ad ora inconfessabili.

Innanzitutto Spinalbese ha parlato dell’amore infinito che prova per Luna Marì, l’unica donna importantissima nella sua vita e che rimarrà tale per sempre ma ha speso delle parole anche per la sua ex compagna Belen Rodriguez affermando che l’argentina non ha mai ostacolato il suo ruolo di padre anzi, lo ha incoraggiato a vivere totalmente la bimba che hanno avuto insieme.

Proprio Chi ha pubblicato, in esclusiva, alcune foto che lo ritraggono in compagnia della piccola Luna Marì. Entrambi sono al parco e l’affetto e l’amore di Spinalbese nei confronti della sua bambina mostrano un uomo follemente innamorato della figlia dinanzi alla quale il suo cuore si scioglie.

Il fotografo e influencer racconta poi anche della sua rinascita e della sua nuova vita dopo aver scoperto una malattia autoimmune al pancreas e dichiara che grazie alla corretta alimentazione e ad un cambio radicale di stile di vita oggi sta bene e può condurre un’esistenza normale.

Ecco che poi in chiusura dell’articolo il giornalista che ha condotto l’intervista lancia uno scoop clamoroso: Antonino Spinalbese è di nuovo innamorato. Ma chi è la fortunata? Purtroppo non sappiamo molto informazioni su di lei ma si tratterebbe di una giovane donna dalla bellezza esotica con la quale l’hair stylist si starebbe frequentando da qualche tempo.

L’identità di questa fanciulla resta per il momento top secret ma i fan non hanno dubbi: Spinalbese sicuramente sorprenderà tutti, a breve, mostrandosi nuovamente in dolce compagnia.