Albano Carrisi, uno dei volti più noti e apprezzati del panorama della musica italiana. Non tutti sanno che oltre ad essere un cantante di successo, possiede anche un super hotel di lusso: scopriamo di più sulla bellissima tenuta.

L’ex marito di Romina Power, è senza dubbio uno degli artisti più amati della televisione italiana. Ma non tutti sanno che lui è anche proprietario di un bellissimo e lussuosissimo hotel, spa e ristorante proprio nel suo paese, Cellino San Marco. Se vedete la sua bellissima tenuta rimarrete davvero a bocca aperta: scopriamo di più sui prezzi, la cifra che chiede è da capogiro.

Albano Carrisi, tutto sul suo albergo a Cellino San Marco

Albano Carrisi, uno degli artisti più noti del panorama della musica italiana. Oltre ad essere un cantautore e cantante di successo, è anche un imprenditore. Infatti, nel suo paese d’origine, precisamente a Cellino San Marco, possiede un bellissimo albergo di lusso con tutte le comodità, tra cui piscina, ristorante e spa.

Si chiama Hotel Felicità, ma quanto costa stare soggiornare per una notte nel bellissimo albergo di Albano Carrisi? Non ci crederete mai, ma il prezzo è veramente da capogiro. Solamente poche persone se lo possono permettere: scopriamo di più.

Quanto costa soggiornare una notte nell’hotel di Albano Carrisi? Il costo è stellare | Impensabile

Come ben saprete, Albano Carrisi è molto legato alle sue origini, proprio per questo ha scelto Cellino San Marco in Puglia per costruire il suo albergo. Tra gli ulivi e vigneti, potrete immergervi nella bellezza e tranquillità del Salento, infatti, intorno troverete un bellissimo parco naturale chiamato Bosco di Curtipitrizzi.

Non molto distante c’è il mare e dopo qualche km potrete andare a visitare la storica Abbazia di Santa Maria di Cerrate. Nell’hotel c’è anche il ristorante Don Carmelo dove potrete gustare i piatti della tradizione con prodotti della loro terra a km 0: come le orecchiette alle cime di rapa o i classici piatti di pesce…da leccarsi i baffi.

Un’esperienza che non dimenticherete, ma quanto vi potrebbe costare? Vi confessiamo che il prezzo non è affatto basso. Per una notte nella tenuta di Albano spenderete circa 351 euro.

Il costo non è così “accogliente”, ma nell’Hotel Felicità sarete super coccolati e se siete fortunati potrete addirittura incontrare di persona il noto cantautore, un sogno. Senza dubbio, non rimarrete delusi, malgrado il conto sia davvero salato.