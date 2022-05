“Ti amo”, Biagio D’Anelli innamorato pazzo di lei: perfino più bella della Trevisan

By

Ecco chi è la nuova fidanzata di Biagio D’Anelli, l’ex concorrente del GF Vip che si era legato alla bella showgirl Miriana Trevisan.

Ecco che Biagio D’Anelli mostra il volto della sua nuova fiamma, una bellissima donna che non ha nulla da invidiare alla showgirl Miriana Trevisan.

L’uomo ha postato una dedica d’amore che sta facendo il giro del web. Continuate a leggere l’articolo per scoprire di chi si tratta e per vedere il video incredibile!

La storia d’amore tra Biagio e Miriana

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, tra Miriana Trevisan e Biagio era scattato qualcosa.

L’uomo era arrivato addirittura a chiudere con la sua ex Silvana Curcio per stare con la bella showgirl italiana e le aveva promesso amore eterno in diretta su Canale 5.

Usciti dalla casa, però, le cose sono andate diversamente. Hanno preso una brutta piega e i due sono finiti a palesare sul web i loro sospetti e a lanciarsi accuse reciproche.

Ora, a distanza di alcune settimane dalla rottura, non solo arriva la conferma indiretta della conclusione definitiva della loro storia.

Addirittura, Biagio avrebbe trovato un nuovo amore! Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta!

Un nuovo amore per Biagio

Ormai da giorni pullulano sul profilo del D’Anelli alcuni scatti che lo ritraggono assieme a una donna misteriosa.

Lei è bellissima e non ha nulla da invidiare a Miriana Trevisan. I due sono in chiari atteggiamenti intimi. Lui, addirittura, le scrive dediche d’amore, del calibro di:

“Vieni a veder l’anima con me stasera? Portati un vestito semplice, parole chiare, un po’ di sogni e una carezza leggera.”

Ecco che di seguito vi mostriamo uno degli ultimi video postati:

Avete capito di chi si tratta? Naturalmente di Silvana Curcio, l’ex fidanzata che Biagio aveva lasciato al Gf Vip proprio per la Trevisan.

Dopo l’uscita allo scoperto della coppia, hanno iniziato a piovere dure critiche sul D’Anelli:

“Menomale che Miriana ha dimenticato il PIN quel benedetto giorno. L’hai sempre presa in giro e questa è la dimostrazione. Sei sempre stato con la tua ex, ma che pensavi di fare soldi? Prendendo in giro mezzo Italia?”

E voi cosa ne pensate? Pensate che Biagio sia sempre rimasto fedele alla sua ex per tutto questo tempo o che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma?