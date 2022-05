Meghan Markle incontenibile, umilia il principe Harry: il gesto fa imbestialire i sudditi

Meghan Markle senza freni: la duchessa del Sussex umilia pubblicamente il principe Harry. Il suo gesto fa imbestialire i sudditi. Scoppia la polemica. Ecco che cosa ha combinato la consorte del rampollo inglese.

Meghan Markle di nuovo al centro dell’attenzione. La duchessa ha umiliato con un gesto pubblico il principe e il suo comportamento ha fatto andare su tutte le furie i sudditi. Ecco che cosa è successo in California.

Meghan Markle senza freni

Si torna a parlare nuovamente di Meghan Markle. La moglie del principe Harry è di nuovo sotto la luce dei riflettori. Avete visto che cosa ha combinato? Il suo gesto ha messo in imbarazzo il principe Harry.

Da quando è convolato a nozze con la ex attrice americana, il nipote prediletto della Regina Elisabetta ha cambiato completamente vita. Ha lasciato la sua nazione e si è trasferito in America dove oggi, tra impegni solidali e progetti filantropici, conduce una vita il più normale possibile, se normale la si può considerare.

Meghan Markle fa lo stesso. Dopo mesi in cui era scomparsa dai riflettori per via di alcuni problemi di salute, ora è di nuovo la primadonna di riviste nazionali e internazionali di gossip e chiacchiericci. Tutto il mondo parla di lei.

Proprio qualche giorno fa, la bella Markle è stata protagonista di un gesto che ha suscitato scalpore e polemiche: ha umiliato davanti a tutti il suo consorte. Scopriamo insieme che cosa ha combinato.

Il principe Harry umiliato pubblicamente

Mentre in Inghilterra i sudditi, la Regina Elisabetta e gli altri membri del clan Elisabettiano si preparano a dare inizio ai festeggiamenti del Giubileo di Platino per celebrare i 70 anni di reggenza della monarca inglese, oltreoceano Harry e Meghan fanno ancora parlare di sé.

In particolare, la bella ex attrice americana è stata protagonista di un gesto che ha imbarazzato pubblicamente il consorte. Avete visto che cosa ha fatto? Il 22 maggio c’è stata una partita solidale di Polo a Santa Barbara e Harry, appassionato di questo sport, ha deciso di parteciparvi.

Il principe inglese ha vinto la competizione e al momento di ritirare il premio, dinanzi a fotografi e telecamere, ha visto entrare in scena anche la consorte Meghan Markle. L’ex attrice americana, vestita con un outfit davvero stravagante, con un cappello a tesa larga e una camicetta a pois che tanto ricorda Julia Roberts nella pellicola che l’ha resa famosa Pretty Woman, è sembrata agli occhi dei sudditi, invadente ed egocentrica.

Meghan ha catturato tutta l’attenzione per sé, stampando anche un bacio sulla bocca del consorte, lasciandogli il rossetto sulle labbra e provvedendo lei stessa a pulire il ‘guaio’ davanti a tutti.

Per non parlare poi degli abbracci e dei baci scambiati con imbarazzo con gli altri giocatori di polo. Insomma, il suo atteggiamento da diva e primadonna non è piaciuto per nulla ai sudditi che hanno avuto un’altra opportunità per criticare la già tanto discussa moglie del principe Harry che ormai non trova pace: il suo voler sempre primeggiare e mettersi in mostra davanti a tutti proprio non piace a nessuno.