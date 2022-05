Avete mai visto la mamma di Luigi Strangis? La madre del vincitore della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è una donna davvero bellissima. Vediamola e conosciamola meglio, la somiglianza con il cantante è clamorosa.

Luigi Strangis ha esordito in televisione nella ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha conquistato in pochissimo tempo il pubblico di Canale 5 con il suo talento e la sua umiltà.

Nei giorni scorsi lo abbiamo visto trionfare e alzare la coppa del talent di Canale 5. A festeggiare per la sua vittoria c’era la donna più importante della sua vita, ovvero, sua madre. Una donna bellissima: conosciamola meglio.

Amici 21, chi è la mamma di Luigi Strangis? Una donna meravigliosa

Luigi Strangis è stato il vincitore della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra di Rudy Zerbi, con la sua incredibile vittoria ha riempito il cuore di orgoglio a tutti i suoi fan ma soprattutto ai suoi genitori.

Nel talent di Canale 5 ha affrontato alti e bassi, ma è riuscito a trionfare e a portare la vittoria a casa. Una grande soddisfazione per lui, ottenuta non solo per il suo talento ma anche grazie all’appoggio dei suoi familiari.

Proprio per questo, dopo aver alzato la prestigiosa coppa, ha ringraziato la sua mamma e il suo papà per averlo spinto a prendere parte al casting di Amici. La sua famiglia è un punto di riferimento molto importante per Lugi. Ma avete mai visto sua madre? E’ una donna bellissima: conosciamola meglio.

Tutto sulla mamma di Luigi Strangis

La vittoria di Luigi Strangis è stato davvero un bel momento, non solo per lui, ma anche per la gente della sua città Lamezia Terme, in Calabria, infatti, la sera del suo trionfo c’erano migliaia di persone ad acclamarlo, tra cui anche i suoi genitori.

“luigi era raccomandato e pompato da redazione e produzione”

tutta Lamezia Terme ieri sera: #amici21 pic.twitter.com/F7IfHLevs7 — ᴀᴜʀᴏ ☆ (@anmustdmt) May 16, 2022

Nel video che immortala la grande festa nella città di Luigi, si vedono anche la mamma e il papà del cantante. Ad attirare l’attenzione è proprio la donna. Dal filmato si vede la sua incredibile bellezza, purtroppo non abbiamo altre informazioni su di lei, nemmeno il suo nome.

Ma sappiamo che Luigi ha un rapporto bellissimo con i suoi genitori, ne aveva parlato proprio lui durante il suo percorso ad Amici. Commuovendosi, rivelò: “Voglio molto bene a loro, ma non glielo dico mai”. Inoltre, confessò che come ogni figlio, si scontra spesso con loro, nonostante tutto hanno un legame davvero profondo.