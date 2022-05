“Aspetta 2 gemelli”, lo scoop in casa reale: Letizia di Spagna è al settimo cielo

By

Letizia di Spagna al settimo cielo, arriva lo scoop clamoroso che stravolge la casa reale: “aspetta due gemelli”. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Che lieta notizia!

La moglie di Filippo VI di Borbone non potrebbe essere più felice: proprio lei “in attesa di due gemelli”. Arriva uno scoop clamoroso che lascia i sudditi senza parole. La famiglia reale si allarga.

Lieta notizia per i reali spagnoli

Dopo un periodo complicato per la famiglia reale spagnola arriva finalmente una lieta notizia: proprio lei “aspetta due gemelli”. Letizia di Spagna è al settimo cielo. Questo scoop che ha sconvolto tutti, anche i sudditi, è stato lanciato dal settimanale tedesco Das Goldene Blatt che dedica proprio al re e alla regina di Spagna la sua copertina.

I reali della più famosa dinastia della penisola iberica sono sempre al centro dell’attenzione il più delle volte per vicende e beghe familiari che hanno gettato infamia e vergogna sui componenti principali della famiglia dei Borboni, a partire dall’ex re di Spagna Juan Carlos.

L’ormai ex sovrano conduce una vita isolata dagli altri reali: a seguito di alcuni scandali finanziari e frodi nei confronti dello stato spagnolo è stato costretto ad auto esiliarsi e da due anni vive da solo, senza la sua famiglia, negli Emirati Arabi.

Filippo e Letizia hanno deciso di mettere da parte però ogni problema e oggi vogliono pensare solo a sé stessi e alla nazione che governano. Ebbene, proprio loro sono protagonisti di una lieta novella.

La famiglia si allarga: Letizia Ortiz al settimo cielo

Arriva una lieta notizia per i componenti della casa reale spagnola che se dovesse essere confermata renderebbe tutti felici, soprattutto i sudditi: Letizia Ortiz sarebbe in dolce attesa.

Il settimanale tedesco Das Goldene Blatt ha lanciato questa indiscrezione affermando che la moglie di Filippo VI, a quanto pare, sarebbe incinta e persino di due gemelli! Dunque a 49 anni la regina di Spagna potrebbe diventare nuovamente mamma e le sue figlie, Leonor e Sofia potrebbero presto essere due sorelle maggiori.

Non è un problema l’età perché nella famiglia di Letizia le gravidanze avvengono anche ad età avanzata Per esempio, sua sorella Telma ha dato alla luce la sua seconda figlia a 48 anni. Ci sono dunque buone probabilità che anche Letizia possa rimanere nuovamente in dolce attesa.

La regina non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia e forse è arrivato il momento giusto. Che sia alla ricerca di un erede maschio? Se effettivamente dovesse nascere un maschietto, Leonor che è prima in linea di successione al trono spagnolo, si vedrebbe soffiare la corona dal fratellino.

Per il momento questi restano soltanto rumors ma fonti vicine alla famiglia reale spagnola fanno sapere che a corte si stanno già pensando a dei nomi e che il re Filippo abbia addirittura cambiato auto acquistandone una più grande.