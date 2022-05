Soleil Sorge completamente fuori di sé, l’intollerabile sgarbo a Ilary Blasi | Che umiliazione

By

Soleil Sorge lascia tutti senza parole, l’intollerabile sgarbo fatto a Ilary Blasi non è passato inosservato. Che umiliazione per la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022! Nessuno si aspettava che l’ex gieffina facesse proprio a lei una cosa del genere.

Soleil Sorge senza controllo

Ormai possiamo sgridarlo ai quattro venti: Soleil Sorge è una nuova protagonista della televisione italiana. Da quando è uscita dalla casa di Cinecittà che l’ha resa una vera e propria star, di lei non si è smesso di parlare un solo momento.

Barbara D’Urso l’ha fortemente voluta accanto a sé e a Federico fashion style e Antonella Elia nella nuova edizione de La Pupa e il secchione show, una trasmissione nella quale ha avuto modo e tempo per farsi conoscere ancora meglio dai telespettatori che hanno potuto apprezzare già il suo carattere peperino e vivace nella casa più spiata di Italia.

Soleil, che ha mosso i primi passi nel mondo della televisione facendosi conoscere dal pubblico come corteggiatrice di Uomini e Donne che è stato per lei un buon trampolino di lancio, oggi ha deciso di dedicarsi anima e cuore a costruirsi una carriera nel mondo della televisione e ci sta riuscendo alla grande.

La Sorge si sta prendendo rivincite e spazi che prima non aveva. A questo proposito, avete visto il clamoroso sgambetto fatto ad Ilary Blasi? Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei. Che umiliazione per la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi umiliata dall’ex gieffina

Scontro aperto tra Ilary Blasi e Soleil Sorge. Avete visto che cosa ha combinato l’ex gieffina? Ha rifiutato un invito della conduttrice dell’Isola dei Famosi. Qualche giorno fa, due noti gossippari, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno annunciato sui loro social che Soleil Sorge e Vera Gemma sarebbero state ospiti in Honduras per qualche giorno.

Le due sarebbero dunque sbarcate sull’Isola dei Famosi per vivacizzare ancora di più le dinamiche create dai concorrenti dell’edizione 2022 del noto survival game. Ha fatto sapere però Deianira Marzano che Soleil Sorge ha deciso di rifiutare l’invito e di non sbarcare più in Honduras.

Incerta la presenza anche di Vera Gemma che per il momento però non ha ancora annunciato nulla. Perché la Sorge ha deciso di fare questo sgambetto pubblico a Ilary Blasi?

Sui social molti credono che la ragione sia solo una: l’ex gieffina non vuole rincontrare l’attrice romana Vera Gemma con la quale ha preso parte anche ad un altro reality in passato, Pechino Express.

Le due donne non vanno molto d’accordo e anche durante la partecipazione a Pechino hanno litigato e discusso più volte. Per il momento la Sorge si trincera dietro il silenzio. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo ma i fan ne sono sicuri: prima o poi affronterà a viso aperto anche questa questione. Nemmeno Ilary Blasi ha menzionato l’argomento: ormai è guerra tra le due bionde?