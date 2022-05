“Ha una famosa gemella nascosta”, a galla il segreto di Charlene di Monaco | FOTO

Charlene Wittstock, viene fuori il ‘segreto’ della principessa di Monaco: proprio lei ha una ‘gemella’ famosissima. Ecco di chi si tratta, la conoscete tutti. E chi lo avrebbe mai detto? Sono due gocce d’acqua.

Charlene di Monaco ha una ‘gemella’ famosissima, una delle donne più conosciute al mondo. Sapete di chi stiamo parlando? Lei è bellissima proprio la come la principessa: viene fuori il ‘segreto’ della moglie di Alberto II.

Charlene Wittstock, regina di gossip e pettegolezzi

La moglie di Alberto II continua ancora ad attirare l’attenzione su di sé e ad essere la primadonna delle riviste nazionali e internazionali di gossip e pettegolezzi. La principessa sudafricana per oltre un anno è stata star indiscussa delle copertine principali di settimanali italiani, francesi e tedeschi per causa dei problemi di salute che hanno seriamente compromesso la sua vita e anche la sua reggenza.

Nel 2019 è stata ricoverata in Sudafrica per una brutta infezione che ha messo in serio pericolo la funzionalità di alcuni importanti organi e tra questi anche il cervello. Poi, nel 2022, è stata ricoverata invece in una clinica di riabilitazione in Svizzera per riprendersi da un esaurimento psicofisico che ha messo a dura prova i suoi nervi.

Ora la situazione, per quanto riguarda la salute, finalmente è cambiata. Charlene sta bene e può tornare a sorridere. Ma viene fuori proprio ora un altro ‘segreto’ tenuto nascosto fino ad oggi. Sapete che la Wittstock ha una ‘sorella segreta’? Lei è famosissima, la conosce tutto il mondo.

Chi è la ‘gemella’ nascosta della principessa di Monaco

Charlene di Monaco ha una ‘gemella’ segreta tenuta nascosta fino ad ora anche se la sua identità è nota a tutto il mondo: stiamo parlando di Charlize Theron. La famosa attrice di Hollywood, tra le più amate al mondo, è identica alla principessa sudafricana: le due sono così simili tanto da aver fatto gridare ai mass media nazionali e internazionali che la principessa e l’attrice hollywoodiana siano in realtà due gemelle separate alla nascita.

Anche se non sono legate da un rapporto di sangue, ci sono diverse coincidenze davvero curiose che farebbero pensare ad un legame tra le due. Innanzitutto, sia la moglie di Alberto II che l’attrice, volto noto di Hollywood, sono sudafricane.

Charlene è nata in Zimbabwe mentre Charlize a Benoni, quest’ultima è la città dove la principessa di Monaco è cresciuta dato che suo padre lavorava proprio lì in un’azienda tessile.

Ma ci sono anche altre coincidenze. Il loro nome, per esempio, trae origine dalla stessa radice ed è il femminile di Carlo che tradotto vuol dire ‘uomo libero’. Entrambe sono due donne autonome e indipendenti che hanno sempre lottato per mantenere integra e intatta la loro libertà.

Altra coincidenza: sono tutte e due altissime, due donne con un altezza maggiore degli standard normali. L’attrice e la principessa sono entrambe alte 1.77cm. Per non parlare poi della somiglianza fisica: il taglio di capelli corto e sbarazzino di colore biondo, il viso lungo da lineamenti dolci e le labbra carnose fanno sì che l’una sembri davvero la fotocopia dell’altra.

Non sappiamo se la principessa di Monaco e l’attrice di Hollywood si siano mai conosciute ma, messe a confronto, sembrano davvero due sorelle.