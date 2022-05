Barbara D’urso, altro che single: ‘a cena’ con un famosissimo di Hollywood

By

Barbara D’Urso, una delle conduttrici più amate e discusse del panorama dello spettacolo italiano. Nelle scorse ore ha pubblicato un video di una sua cena in compagnia di una star di Hollywood che conoscete molto bene: ecco chi è.

Senza dubbio, con Barbara D’Urso non ci si annoia mai. Anche sui social, riesce ad attirare l’attenzione del pubblico con uno scatto che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Sapete con chi era a cena? Non ci crederete mai, l’immagine ha scatenato l’ira del popolo di internet: scopriamo cosa è successo.

Barbara D’Urso, single? Ecco con chi era a cena

Se qualche tempo fa Barbara D’Urso appariva innamorata e serena al fianco di Francesco Zangrillo, oggi sembra che la scintilla tra i due si sia spenta. I rumors, già da diverse settimane, parlano della fine del rapporto tra i due.

I motivi non li sappiamo, ma siamo sicuri che la conduttrice è ancora alla ricerca dell’amore. Ultimamente, la presentatrice di Pomeriggio 5, si è lasciata andare ad una confessione sulla sua vita privata.

Lei non ama parlare dei suoi legami sentimentali, ma ha rivelato di non sentirsi ancora pronta per iniziare una storia d’amore, dato che si sta dedicando principalmente al suo lavoro.

Ma nelle scorse ore, ha pubblicato uno video che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel filmato c’è lei insieme ad un altro uomo molto famoso, ma non è come sembra: scopriamo di più.

Barbara D’Urso insieme ad una star di Hollywood? Il video scatena il web

Nelle scorse ore, un video pubblicato da Barbara D’Urso sul suo profilo IG, ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel filmato, si vede lei accanto ad una star internazionale, si tratta di George Clooney.

Non è come sembra, perché la conduttrice ha voluto fare uno scherzo ai suoi fan, infatti, si trattava di un simpatico cartonato. La 65enne, si trovava in un ristorante a Milano e ha deciso di portare sia il cartonato del suo attore preferito e anche quello di se stessa.

Uno scherzo che però non è stato gradito dal pubblico, infatti, alcuni utenti del web hanno commentato dicendo: “Fammi capire…dobbiamo ridere???”, “Non hai limite al peggio……” oppure “George Clooney non sa manco chi sei..” Le critiche non mancano mai, ma non sarà di certo una banale polemica a fermare il suo grande entusiasmo.