A L’Isola dei Famosi le discussioni non mancano proprio mai. La fame e la stanchezza mandano in tilt i concorrenti e alcuni si lasciano andare a dei gesti alquanto sconvolgenti, proprio come è accaduto poco fa: scopriamo di più.

L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi – Lettoquotidiano.itI telespettatori più attenti avrebbero visto una naufraga commettere un gravissimo gesto. Quest’ultima non si sarebbe accorta delle telecamere, facendo così una “figuraccia” davanti a milioni di persone. Proprio per questo, la concorrente è stata subito presa di mira da alcuni utenti del web: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore a L’Isola dei Famosi 2022.

Il gravissimo gesto a L’Isola dei Famosi 2022 | Impensabile

Essere un naufrago de L’Isola dei Famosi, non è affatto facile. La fame e la stanchezza, a volte, generano dei grandi scontri. Anche se alcuni gesti sono davvero ingiustificabili.

Nelle scorse ore, dei telespettatori molto attenti a ciò che accade nella spiaggia honduregna, hanno notato un gravissimo gesto che avrebbe commesso la naufraga e che potrebbe essere addirittura punito severamente.

A parlarne è stato proprio il noto sito, Anticipazioni Tv. In un noto forum di appassionati del reality, diverse persone hanno svelato alcuni dettagli di questo bizzarro episodio capitato proprio su L’Isola dei Famosi: scopriamo di più.

Cosa è successo a L’Isola dei Famosi: tutti i dettagli

Come ha raccontato il famoso portale Anticipazioni Tv, dopo una lite una concorrente del reality, presa dalla rabbia, avrebbe sputato nel riso di un suo compagno d’avventura. Precisiamo che non sappiamo con certezza se l’abbia fatto o se siano solamente voci, dato che non abbiamo nemmeno una prova video.

Ma alcuni utenti sostengono che sarebbe realmente accaduto. Tutto è iniziato per una discussione a causa delle porzioni di riso, infatti, alcuni naufraghi credono che non siano per niente eque. La mancanza di cibo scatena sempre dei duri scontri, ma il gesto che sarebbe stato commesso è davvero incommentabile.

Non sappiamo il nome della naufraga, ma sicuramente gli autori del reality di Ilary Blasi, avranno modo di analizzare la situazione e scoprire se realmente è accaduto questo triste episodio. Se fosse successo, potrebbe essere addirittura punito con una sanzione.

Anche se alcuni appassionati credono che lo “sputo” non ci sia stato, ma solamente un “tentativo”. Ciò non toglie la gravità della situazione. Nella prossima puntata, Ilary Blasi parlerà della vicenda? Non ci resta che aspettare la prossima messa in onda per scoprirlo.