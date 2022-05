UeD, lasciano tutti e due il parterre: Maria ci aveva visto lungo | Escono insieme

By

La trasmissione UeD è agli sgoccioli prima della pausa estiva e nuove coppie si forma. Vediamo chi sono i prossimi, stando alle ultime indiscrezioni.

Chi sarà la scelta di Veronica, tronisti di UeD? Ormai sul web già fioccano le indiscrezioni.

UeD: tempo di scelte prima della fine della stagione

Tra trono over e trono classico, UeD si riconferma il dating show più longevo della televisione italiana. Anche stavolta, i tronisti devono tirare le somme e fare le loro scelte prima che il programma si chiuda per la pausa estiva, per poi tornare a settembre.

A UeD quest’anno si sono avvicendati diversi tronisti ma gli ultimi, Veronica e Luca, non hanno ancora fatto le loro scelte, benché l’idea di Maria De Filippi, sia ben chiara sin dall’inizio. Come spesso accade, infatti, le sue previsioni sarebbero state confermate.

Mentre l’attenzione del trono over si è spostata un po’ dalla dama torinese Gemma Galgani, altri intrecci, gossip e litigi hanno attirato il pubblico. In particolare, l’inarrestabile Tina Cipollari che prende di mira questo o quell’altro personaggio. In questi giorni, il pubblico la sta vedendo particolarmente accanita contro il fotografo Fabio.

La scelta di Veronica

C’è da dire che la tronista Veronica ad UeD non ha colpito da subito il pubblico al quale è sembrata un po’ troppo impostata e figlia di papà. Successivamente, però, ha mostrato il suo lato tenero ed educato e si è lasciata andare con i suoi corteggiatori.

Nel corso della registrazione avvenuta il 19 maggio, alla fine la sua scelta è ricaduta su Matteo Farnea, 25 anni. Pochi followers su Instagram quando ha iniziato, i suoi occhi blu hanno immediatamente colpito Veronica.

Anche il suo modo di corteggiare quasi d’altri tempi, non aveva lasciato indifferente la 26enne. Matteo aveva confessato a Maria di aver confessato alla tronista particolari anche molto intimi della sua vita privata e credeva di aver instaurato con lei, sin da subito, un rapporto intenso.

E così è stato. Del resto, Maria De Filippi aveva notato e sottolineato sin da subito l’attenzione maggiore di Veronica nei confronti di Matteo, un vero principe azzurro. Per lo meno, stando a ciò che ha mostrato di lui in televisione. Non ci resta che aspettare gli sviluppi della loro storia d’amore fuori da UeD.