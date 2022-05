Manila Nazzaro avvilita, Soleil la demolisce come solo lei sa fare: che legnata | VIDEO

Ecco cos’è successo di nuovo tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, entrambe ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP.

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, assieme a Soleil Sorge.

Nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini, le due donne si sono contraddistinte per la loro tenacia e la loro caparbietà che le ha portate ad arrivare in un punto molto avanzato del reality show di canale 5.

Ecco che a distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello, arriva la stoccata di Soleil ripresa da un video che sta facendo il giro del web. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutti i dettagli e per visionare il filmato!

L’amicizia tra un Manila Nazzaro e Soleil Sorge

Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno creato dinamiche molto interessanti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Le due donne hanno legato moltissimo sin dal primo momento e sono state le dirette confidenti di Katia Ricciarelli, altra grande protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini.

Dopo un po’, però, le varie dinamiche hanno indotto le due donne ad allontanarsi. Manila è stata accusata di aver tradito Katia Ricciarelli, mentre Soleil né sempre rimasta alleata.

Alla fine, le due donne non sono arrivate in finale e, dopo l’abbandono del reality show, non si sa se le due donne abbiano chiarito e abbiano rinnovato l’amicizia originaria.

A distanza di tempo, arrivano adesso le dichiarazioni shock di Soleil, pubblicate dalla stessa Sorge sui social, che fanno pensare che tra le due non corra davvero buon sangue. Ecco di seguito che cos’è accaduto!

La stoccata di Soleil a Manila

Poche ore fa è stato pubblicato da un utente su Twitter un video che sta facendo letteralmente il giro del web.

Appare nel video la bellissima e amatissima Soleil Sorge in compagnia di alcuni ex protagonisti del reality show di Canale 5.

La giovane, ironicamente, saluta i piatti sporchi nel lavabo, chiamandoli Manila, con riferimento, naturalmente, a Manila Nazzaro. Soleil è sembrata essere ironica, ma non è detto che la Nazzaro non si sia offesa per queste parole pronunciate in sua assenza.

Ecco di seguito il video in questione:

E voi cosa ne pensate? Ritenete che Soleil Sorge abbia esagerato ancora una volta o che la sua uscita sia stata innocua? Fatecelo sapere!