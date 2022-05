Alberto di Monaco molla Charlene e scappa in Italia con lei: se n’è innamorato follemente

Alberto di Monaco molla Charlene e scappa in Italia proprio con lei: si è ‘innamorato perdutamente’. Ecco chi è la donna che ha fatto perdere la testa al sovrano monegasco.

C’è aria di crisi tra Charlene di Monaco e il consorte Alberto II: lui scappa in Italia con un’altra donna. Ecco chi è colei che ha messo scompiglio nella famiglia Grimaldi.

Grimaldi e Wittstock, matrimonio al capolinea?

I sovrani di Monaco, Charlene Wittstock e Alberto II, continuano ad essere al centro dell’attenzione. I componenti principali della famiglia Grimaldi sono i protagonisti di un altro curioso dramma reale.

Dopo i problemi di salute che hanno devastato la vita della principessa sudafricana che è stata costretta a rimanere lontano da palazzo reale e dai suoi figli per oltre un anno, ora si torna a parlare di nuovo prepotentemente di lei per via però della sua crisi coniugale con il consorte Alberto II.

Charlene e Alberto sarebbero ai ferri corti. I due, secondo alcune fonti vicine alla famiglia Grimaldi, vivrebbero anche separatamente e si mostrerebbero in pubblico solo per tener fede agli impegni istituzionali e di corte.

Matrimonio al capolinea? Intanto lui fa un altro sgarbo alla sua consorte: prepara le valigie e vola in Italia con lei. Ecco chi è la terza incomoda che sta gettando scompiglio nella famiglia Grimaldi.

Alberto di Monaco scappa in Italia con lei

Sembra che non procedano bene le cose tra Alberto di Monaco e Charlene Wittstock. La principessa sudafricana è tornata solo da qualche mese alla Rocca eppure è di nuovo protagonista di alcuni drammi familiari.

La famiglia Grimaldi purtroppo non l’ha accolta come ci si aspettava e gli asti che aveva lasciato un anno fa quando è stata ricoverata in Sudafrica prima e in Svizzera poi, per alcuni problemi di salute, continuano ancora tutt’oggi a persistere.

A preoccupare però ora non è la sua salute che sta migliorando giorno dopo giorno, ma i problemi di coppia con il sovrano monegasco. Si mormora infatti che Charlene e Alberto sarebbero in procinto di divorziare, la crisi tra i due è così forte che già vivrebbero separati.

A peggiorare la situazione, è il terribile smacco che il sovrano monegasco ha fatto alla bella principessa. Sapete che cosa ha combinato Alberto? Ha fatto le valigie ed è volato in Italia proprio dove c’è lei, la sua ex amante Nicole Coste.

Alberto di Monaco ha avuto una relazione fugace con Nicole Coste, una donna che l’ha reso papà di Alexandre. Charlene non ha mai sopportato la presenza troppo invadente della ex hostess che in più occasioni è stata presente anche a corte, pure nel periodo in cui la principessa sudafricana era assente per motivi di salute.

Nicole si trova attualmente in Italia con il figlio Alexandre e solo qualche settimana fa, i due sono stati paparazzati a cena fuori a Roma. Anche Alberto ha raggiunto l’Italia per una visita ufficiale alla città di Canosa.

Ecco dunque che è nato il gossip: Alberto ha approfittato del suo viaggio in Italia per raggiungere la sua ex amante e il figlio? A lanciare lo scoop la rivista tedesca Frau Aktuell.

Questa sarebbe un’ulteriore batosta per Charlene che ha perso completamente fiducia nel sovrano monegasco che non smette di sorprendere: le sue relazioni extraconiugali e i figli illegittimi che spuntano come funghi stanno distruggendo il suo matrimonio.