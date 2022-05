“Tradimento in casa Berlusconi”, lo scoop: proprio lui beccato a baciarsi un’altra | FOTO

Caos in casa Berlusconi, arriva il tradimento? Proprio lui beccato a baciare un’altra donna. Lei è bellissima e davvero affascinante. Ecco lo scatto clamoroso che potrebbe porre fine ad una relazione di lunga data.

Storia al capolinea per due amatissimi volti dello star system italiano. Scoppia il terremoto in casa Berlusconi: lui l’ha tradita con lei, scandalo senza precedenti. Una foto ‘al bacio’ lo incastra.

Tradimento in casa Berlusconi

Il clan Berlusconi è da sempre al centro dell’attenzione. Più volte i protagonisti di una delle famiglie più potenti e importanti d’Italia si è ritrovata a essere sulle copertine di riviste di gossip e pettegolezzi per via di scandali e scoop clamorosi che li hanno travolti.

Tra i componenti principali della famiglia Berlusconi ritroviamo sicuramente Silvia Toffanin e Pier Silvio, il figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi. La coppia che sta insieme da diversi anni, è stata più volte al centro di chiacchiere per via di presunti tradimenti e nozze saltate.

Proprio qualche settimana fa, era uscita fuori la notizia che loro, Pier Silvio e Silvia, avevano finalmente deciso di convolare a nozze ma a distanza di poco tempo da questa splendida news, arriva un’altra devastante che potrebbe sconvolgere gli equilibri di casa Berlusconi: è avvenuto il tradimento e lui è stato beccato a baciare un’altra donna.

Lui beccato a baciarsi con un’altra

Storia al capolinea per un importante esponente della famiglia Berlusconi? Lui è nei guai, è stato beccato insieme ad un’altra donna. Il bacio che si sono scambiati è una prova evidente. Protagonista di un triste episodio è Guy Binns, il compagno di Eleonora Berlusconi.

Eleonora Berlusconi è la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Sempre riservata e timida, rispetto agli altri fratelli e componenti della famiglia Berlusconi, ha sempre cercato di mantenere un profilo basso e di scansare i riflettori e le telecamere.

Eppure proprio lei è diventata ora la protagonista di uno spiacevole evento. Eleonora e Guy Binns sono in coppia dal 2011 e sono genitori di tre figli: Riccardo di 9 anni, Flora di 5 anni e Artemisia che ha da poco compiuto 2 anni.

Guy Binns è un modello di origine britannica. Ha conosciuto Eleonora durante una sfilata di Armani. I due si sono sempre mostrati in pubblico felici e sorridenti ma ora sembra che le cose tra di loro non vadano più bene.

Il settimanale Diva e Donna ha beccato il compagno di Eleonora Berlusconi in compagnia di un’altra donna. Mentre si allenava al parco Sempione, vicino al castello Sforzesco di Milano, i giornalisti lo hanno ripreso mentre abbracciava e baciava appassionatamente una fanciulla dai lunghi capelli scuri.

Non si sa chi sia la donna in questione, per il momento non si sa nulla sul suo conto, ma sicuramente non è la sua compagna. Cosa succederà adesso? Davvero è giunto al capolinea un amore che durava da così tanti anni?

Le foto purtroppo non lasciano adito ad interpretazioni diverse, sembra che in corso ci sia un vero e proprio tradimento. Molti si chiedono chi sia la terza incomoda ma per ora, il suo nome resta un mistero.