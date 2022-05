Gelati, non azzardarti a comprare questi al supermercato: sono contaminati da pesticidi

L’allerta lanciata nell’autunno 2020 sul sesamo contaminato da ossido di etilene ha spinto le autorità (anche in Italia) a ritirare dal mercato numerosi prodotti considerati potenzialmente pericolosi. Tutto è partito dai semi di sesamo contaminato ma, in seguito, sono finiti nell’occhio del ciclone altri prodotti.

Insomma, l’allerta continua: in Francia, sono stati segnalati prodotti come spezie (tra cui zenzero), alcuni integratori, gelati (coppette, semifreddi, stecchi). Il pesticida incriminato è l’ossido di etilene che è stato trovato in tantissime marche di gelato.

L’allerta si ferma in Francia o si corrono rischi anche in Italia?

Gelati contaminati da pesticidi: ossido di etilene nella farina di semi di carruba

L’ossido di etilene è un pesticida ritenuto cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione: è vietato in Europa. Ora, a quanto pare, all’interno di una lista di circa 7mila prodotti con elevati livelli di questo pesticida, si trovano anche i gelati (in vaschetta, stecchi, coppette, semifreddi, sorbetti).

In Francia, sono stati ritirati alcuni lotti (associati a 100 prodotti) tra cui Extrême, Adélie, Laitière, Twix, Snickers, Smarties, ma anche di label privati (Carrefour, Picard, Leclerc, Auchan).

Attenzione: in questo caso, sesamo, zenzero o altre spezie non c’entrano nulla con la contaminazione dei gelati. Il rischio fa capo a due stabilizzanti presenti nei gelati. Il primo stabilizzante è la farina di semi di carruba (E410) per cui la DGCCRF (Direzione francese per la repressione delle frodi) ha lanciato un’allerta: questo stabilizzante contiene ossido di etilene oltre il limite massimo regolamentare.

Gelati: attenzione alla gomma di guar (E 412)

Il secondo stabilizzante pericoloso è la gomma di guar (E412). Sia la farina di semi di carrube sia la gomma di guar sono ampiamente utilizzate dai produttori di gelati ed è questo il guaio. La lista di prodotti ritirati dagli scaffali in Francia è lunga e potrebbe crescere ulteriormente: questi additivi non sono, di certo, impiegati solo per i gelati.

L’allarme per il rischio di contaminazione da ossido di etilene può riguardare tanti altri prodotti. E’ necessario effettuare controlli accurati. Il rischio riguarda soltanto la Francia o potrebbe coinvolgere anche in Italia? Nel nostro Paese, dove per ora non risultano richiami di gelati, potrebbe verificarsi la stessa situazione?

Considerando i presupposti, un ritardo nelle segnalazioni sarebbe inaccettabile visto che il consumo dei gelati coinvolge anche i bambini.