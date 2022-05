UeD, proprio loro lasciano insieme il programma: petali a non finire in studio

Ecco che una fonte spiffera il nome della scelta di uno dei tronisti di UeD più amati di sempre. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nelle ultime ore, una fonte incredibile sta circolando e sta spifferando spoiler sulle ultime scelte di UeD.

Ci avviciniamo all’estate e così la seconda fase del dating show di Canale 5, cominciata a gennaio 2022, si avvia verso la conclusione.

Di conseguenza, i tronisti devono tirare le somme e fare le loro scelte. In particolare, uno avrebbe da poco fatto una scelta inaspettata e sarebbe uscito dallo studio di Uomini e Donne con la corteggiatrice che nessuno si aspettava. Ecco di chi stiamo parlando!

Nuove scelte a UeD

E’ tempo di scelte a UeD. In particolare, un tronista era davvero vicino a mostrare la sua preferenza definitiva nei confronti di una delle corteggiatrici che stava frequentando.

Stiamo parlando di Luca Salatino, la cui scelta andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni.

L’uomo, dopo l’uscita di scena di Aurora, si è ritrovato a prendere una decisioni tra le due bellissime corteggiatrici rimaste: da una parte Soraia e dall’altra Lilli.

Se la prima è stata presente in studio sin dall’inizio del percorso di Luca, la seconda, invece, è arrivata nel dating show di Canale 5 a metà.

Sappiamo già che Luca ha scelto una delle due, che gli avrebbe risposto di sì. Ecco chi stiamo parlando!

Chi è la scelta di Luca

A Uomini e Donne, si sa, avvengono spesso cose inaspettate! Una di queste è sicuramente la scelta, che spesso lascia senza parole il pubblico.

La favorita per la scelta di Luca è sempre stata Lilli, in quanto, se Luca fosse già convinto di Soraia, non avrebbe avuto la necessità di far arrivare altre corteggiatrici.

Tutto faceva pensare, quindi, che alla fine la scelta sarebbe stata proprio Lilli. Dobbiamo, però, spezzare i cuori dei fan della giovane corteggiatrice, rivelandovi che, invece, la scelta definitiva è stata Soraia.

A rivelarlo una fonte che sarebbe stata davvero certa della sua affermazione.

Non si sa ancora per certo se la giovane gli abbia risposto di sì, ma, in base al percorso, è davvero probabile che la coppia abbia abbandonato insieme lo studio di Uomini e Donne.

Sappiamo, però, che il colpo di scena è sempre dietro l’angolo, quindi non ci rimane che attendere la messa in onda del programma per saperne di più!